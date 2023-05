Polska najbezpieczniejsza w Europie? Zdziwicie się, które miejsce zajmujemy w rankingu IEP

Polska jest najbezpieczniejsza w Europie? Wiele osób nasz kraj stawia wyżej w tej kwestii od państw zachodnich, ale najnowszy ranking nie pozostawia złudzeń. W kwestii bezpieczeństwa też mamy sporo do nadrobienia. A seria dramatycznych zdarzeń z ostatnich miesięcy może być tego dowodem.

Jak wypada Polska w rankingu dot. bezpieczeństwa? Fot. Marek BAZAK/East News

Czy w Polsce jest bezpiecznie?

Dyskusja o kwestii bezpieczeństwa w Polsce może być kłopotliwa, szczególnie w ostatnim czasie. Opinią publiczną na przestrzeni kilku tygodni wstrząsnęły doniesienia, które wywołały powszechną dyskusję – łącznie ze spekulacjami, czy w naszym kraju powinna być dozwolona kara śmierci.

Ten ostatni pomysł wrócił za sprawą dramatu 8-letniego Kamila z Częstochowy, który był katowany przez ojczyma. Dziecko prawie miesiąc walczyło o życie w szpitalu, ale nie udało się go uratować. Chłopiec zmarł, a wielu Polaków nie zostawia suchej nitki na instytucjach, które w tej sytuacji po prostu zawiodły.

Inne z najnowszych wstrząsających doniesień to atak w domu dziecka w Tomisławicach. Nożownik napadł dzieci i pracownicę placówki. Zabił 16–letnią dziewczynkę, ranił dziewięć osób. Został już zatrzymany. Pojawia się coraz więcej szczegółów, które dotyczą m.in. motywów sprawcy.

9 maja doszło też do ataku nożownika na jednej z ulic w Warszawie. Niezidentyfikowany napastnik zaatakował 61-letniego mężczyznę. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala. Polski akcent, o którym wolelibyśmy nie wspominać, miał też miejsce w niemieckim Barsinghausen. Zatrzymano tam parę polskiego pochodzenia w związku ze śmiercią 4-letniego Fabiana.

Ranking najbezpieczniejszych miejsc w Europie

Jeśli nawet wiele osób uważa Polskę za bezpieczne miejsce do życia, to jedna statystyka po prostu daje do myślenia. Według raportu IEP Global Peace Index najbezpieczniejszym miejscem na świecie w 2022 roku była Islandia, na kolejnych miejscach znalazły się: Nowa Zelandia, Irlandia, Dania i Austria. Polska uplasowała się na 25. miejscu.

Jakie kraje znalazły się przed Polską? To m.in. Niemcy, Belgia i Holandia, czyli kraje zachodnie, które stereotypowo wymieniane są przecież jako te z wysokim poziomem zagrożenia. Wyprzedziły nas też Portugalia (6. miejsce), Czechy (8. miejsce), Węgry (13. miejsce) czy Chorwacja (15. miejsce).

A jaki kraj wypada w rankingach jako... najszczęśliwszy na świecie? Niedawno okazało się, że w tym nietypowym zestawieniu zwyciężyła Finlandia, o czym pisaliśmy w naTemat. Tak wynikało z corocznego raportu założonej przez ONZ organizacji Sustainable Development Solutions Network. Jak wypadła Polska? Znaleźliśmy się dopiero w trzydziestce.

