Ruszył drugi półfinał Eurowizji z Polką na pokładzie. Jako która wystąpi Blanka?

Bartosz Godziński

R ozpoczął się drugi półfinał Eurowizji 2023 w Liverpoolu. To właśnie dziś zaprezentuje się Blanka ze swoją piosenką "Solo". Jeżeli przekona do siebie telewidzów, to w sobotę zaśpiewa w wielkim finale.