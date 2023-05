B lanka Stajkow, która w drugim półfinalne Konkursu Piosenki Eurowizji wystąpiła z utworem "Solo", awansowała do finału. Zaraz po koncercie Polka losowała, w której połowie wejdzie na scenę 13 maja. Już wszystko jasne! "Bejba" będzie startowała z czwartej pozycji. Co to oznacza?





Blanka z "Solo" czwarta w finale Eurowizji 2023. Co to dla niej oznacza?

Weronika Tomaszewska

Blanka Stajkow, która w drugim półfinalne Konkursu Piosenki Eurowizji wystąpiła z utworem "Solo", awansowała do finału. Zaraz po koncercie Polka losowała, w której połowie wejdzie na scenę 13 maja. Już wszystko jasne! "Bejba" będzie startowała z czwartej pozycji. Co to oznacza?