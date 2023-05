Błaszczak jednak nie wiedział o rosyjskiej rakiecie? Opublikowano dokument

Prawicowe media opublikowały dokument, z którego wynika, że szef MON został poinformowany o incydencie z grudnia, ale przekazano mu, że przestrzeń powietrzna nie została naruszona. To oczyszczałoby Mariusza Błaszczaka z zarzutów, że wiedział on o incydencie, w związku z którym nie podjął dalszych kroków. Jednocześnie informacja o naruszeniu przestrzeni powietrznej miała się pojawić w kolejnych dniach.

Błaszczak nie wiedział o rakiecie pod Bydgoszczą? Jest dokument Fot Wojciech Olkusnik / East News

Z dokumentu, który opublikował prawicowy dziennikarz Piotr Nisztor wynika, że wojsko nie podało do wiadomości szefa MON Mariusza Błaszczaka informacji o tym, że 16 grudnia 2022 na teren Polski wleciał pocisk. Ten miał spaść w lesie w Zamościu pod Bydgoszczą. Znaleziono go dopiero w kwietniu 2023 roku. Odkrycia dokonała przypadkowa osoba.

Dokument, który oczyszcza Mariusza Błaszczaka

Prawicowy dziennikarz opublikował dokument na swoim Twitterze. Jak wskazał, "to fragment protokołu z kontroli przeprowadzonej przez MON w DO RSZ".

Jak twierdzi autor wpisu, zawiera on cytat ze "sprawozdania operacyjnego Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, które zostało przesłane do Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i do Dyżurnej Służby Operacyjnej MON. Widnieje w nim fragment, który zawiera informację: "W dniu 16.12 nie odnotowano naruszenia/przekroczenia przestrzeni powietrznej RP".

Warto zauważyć, że dokument nie jest opublikowany w całości, a z dalszych słów wynika, że informacja o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej pojawiła się w raporcie dzień później. Tę miało otrzymać Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Jak powiadomiono, chodziło jednak o "niezidentyfikowany obiekt", a jego wystąpienie wiązano także ze "zjawiskami meteorologicznymi".

Zupełnie inne informacje na temat wiedzy wojskowych, co do pojawienia się w przestrzeni powietrznej rosyjskiej rakiety, podawali dziennikarze śledczy Onetu i radia RMF FM. Wskazywali oni, że armia wiedziała, że do Polski wleciał pocisk, który miał być nawet przez nich śledzony. Stracono go z pola widzenia w okolicach Bydgoszczy. Próbowano go szukać, ale przez złą pogodę poszukiwania się nie powiodły.

Zgłoszenie do prokuratury na Mariusza Błaszczaka

Jak pisaliśmy w naTemat, Koalicja Obywatelska złożyła zawiadomienie do prokuratury na Mariusza Błaszczaka, który nie poinformowaŁ premiera RP o pojawieniu się pocisku w Polskiej przestrzeni powietrznej. Do braku wiedzy w sprawie przyznał się sam Morawiecki, który powiedział 10 maja, że o pocisku dowiedział się w kwietniu.

O tym, że Błaszczak o rakiecie został poinformowany, mówił gen. Rajmund Andrzejczak. W rozmowie ze RMF FM wojskowy przekonywał, że informował o incydencie swoich przełożonych. – Wtedy, kiedy miało to miejsce – doprecyzował. Dopytywany o konkretną datę, nie odpowiedział jednak na pytanie.

Podobnie zachował się Mariusz Błaszczak, który również nie podał żadnej konkretnej daty. O zaniechanie sprawy publicznie obwiniał za to dowódcę operacyjnego gen. Tomasza Piotrowskiego i zapowiedział jego dymisję.

Przypomnijmy, że najnowsze informacje wskazują, że odłamki znalezione w lesie pod Bydgoszczą przez przypadkową osobę to fragmenty pocisku manewrującego CH-55. Jak powiedział w naTemat gen. Roman Polko, ten prawdopodobnie został wystrzelony przez Rosjan z terytorium Białorusi w ramach prowokacji. Zdaniem generała Rosjanie chcieli w ten sposób sprawdzić, czy polska armia będzie w stanie zestrzelić rakietę, a także jak zachowa się po incydencie.

– Oblaliśmy ten egzamin, bo nie tylko nie zestrzeliliśmy rakiety, ale też udajemy, że nic się nie stało – wskazał.