Megan Fox cierpi na dysmorfofobię. Nigdy nie była zadowolona ze swojego wyglądu

Megan Fox wciąż uchodzi za jedną z najseksowniejszych gwiazd Hollywood. Niedawno aktorka opowiedziała o zaburzeniu, z którym zmaga się od lat. Przez dysmorfofobię nie widzi siebie tak, jak widzą ją inni.

Megan Fox opowiedziała o swoich zmaganiach z dysmorfofobią. Fot. YouTube / Sports Illustrated Swimsuit

Megan Fox o dysmorfofobii

Swego czasu Megan Fox wróżono dużą karierę filmową. W latach 2007-2014 wystąpiła m.in. w "Zabójczym ciele" Karyn Kusamy i Diablo Cody ("Juno"), "Transformersach" z Shią LaBeoufem ("Nimfomanka") i "Wojowniczych żółwiach ninja". Później zaczęła coraz rzadziej pojawiać się na dużym ekranie. Dwa lata temu mogliśmy zobaczyć ją w thrillerze o wampirach "Nocne kły" Netfliksa.

Niedawno celebrytka udzieliła wywiadu amerykańskiemu czasopismu "Sports Illustrated Swimsuit", a także trafiła na okładkę gazety, na której możemy podziwiać ją w kostiumie kąpielowym. Na nagraniu opublikowanym na profilu magazynu na YouTube Fox opowiedziała o swoich zmaganiach z dysmorfofobią, czyli z cielesnym zaburzeniem dysmorfofobicznym polegającym m.in. na skupianiu się na nieistniejących wadach w swoim wyglądzie.

– Cierpię na dysmorfofobię. Nigdy nie widzę siebie tak, jak widzą mnie inni. Nigdy nie było też momentu w moim życiu, w którym kochałam swoje ciało. Nigdy, przenigdy – stwierdziła.

– Kiedy byłam mała, miałam obsesję na punkcie tego, że powinienem wyglądać w jakiś konkretny sposób. Dlaczego miałam aż taką świadomość swojego ciała w tak młodym wieku? (...) Na pewno nie było to spowodowane środowiskiem, ponieważ dorastałam w bardzo religijnym otoczeniu, w którym temat ciała nie był poruszany – dodała. Nadmieńmy, że Fox odniosła się również do kwestii swojego zaburzenia w wywiadzie z "GQ" w 2021 roku. – Możemy patrzeć na kogoś i myśleć: "Ta osoba jest taka piękna. Jej życie musi być takie łatwe" – powiedziała, podkreślając, że po premierze "Zabójczego ciała" z Amandą Seyfried była "konsekwentnie seksualizowana w filmach i przez media".

Burzliwy związek Megan Fox i Machine Gun Kelly

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, Megan Fox i Colson Baker (znany pod pseudonimem artystycznym jako Machine Gun Kelly) poznali się w marcu 2020 roku na planie zdjęciowym niezależnego thrillera zatytułowanego "Po śladach mordercy". Już w trakcie produkcji filmu zagraniczne media rozpisywały się na temat ich romansu. Plotki podsycił później występ aktorki w teledysku do piosenki "Bloody Valentine" muzyka.

Po rozstaniu z Brianem Austinem Greenem hollywoodzka gwiazda potwierdziła związek z Bakerem. W lipcu tego samego roku para udzieliła wspólnego wywiadu w podcaście "Give Them Lala... With Randall". – Od razu wiedziałam, że jest tym, kogo nazywam bliźniaczym płomieniem – mówiła Fox.

W lutym bieżącego roku Fox opublikowała na Instagramie wpis, w którym zacytowała fragment piosenki Beyonce "Pray You Catch Me", który odnosił się do romansu męża wokalistki, Jaya Z. Później z profilu aktorki zniknęły wszystkie wspólne fotografie z MGK.

Zagraniczne media donosiły, że MGK miał zdradzić narzeczoną po imprezie Super Bowl. W kwietniu informator portalu plotkarskiego Us przekazał, że para wróciła do siebie.

Czytaj także: https://natemat.pl/446971,zac-efron-zmienil-sie-do-filmu-the-iron-claw-wyglada-jak-he-man