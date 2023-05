W e Włoszech, w Turynie doszło do tragedii z udziałem 6-miesięcznego dziecka. Matka w trakcie drzemki nie zauważyła, jak chłopiec zsuwa się z łóżka. Po przebudzeniu zauważyła, że niemowlę nie oddycha. Pomimo natychmiastowej interwencji ratowników, nie udało się go uratować. W ostatnich dniach media rozpisywały się w sprawie podobnego wypadku w Turcji.





Niemowlę zsunęło się z łóżka i zaczęło się dusić. Gdy matka wstała, chłopiec już nie żył

Alan Wysocki

