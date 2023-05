Doda zapowiedziała nowe reality show. Zapytano ją, czy wystąpi w nim razem z Pachutem

Chociaż Doda nie narzeka na brak zajęć, to właśnie rozpoczęła przygotowania do Polsat SuperHit Festiwal, na którym zaśpiewa i wystąpi w roli prowadzącej. W trakcie jednego z wywiadów na konferencji prasowej wydarzenia zapowiedziała także nowe reality show ze swoim udziałem. Czy wystąpi w nim razem z Dariuszem Pachutem?

Doda zapowiada nowe reality show na Polsacie. Wystąpi w nim z Pachutem? Fot. Pawel Wodzynski/East News

Doda znów stała się najgorętszym tematem portali plotkarskich. Wszystko za sprawą incydentu, który wydarzył się podczas konferencji prasowej Polsat SuperHit Festiwal. W trakcie wydarzenia spóźniona Edyta Górniak nie przywitała się z wokalistką, tymczasem gdy siedzącym obok niej Ninie Terentiew i Edwardowi Miszczakowi podała ręce.

W trakcie kultowej imprezy telewizji Polsat, Rabczewską czeka wyjątkowe zadanie. Doda oprócz tego, że zaśpiewa na scenie Opery Leśnej to również poprowadzi jeden z wieczorów. Podczas rozmowy z reporterem Pomponika artystka zdradziła, jaki ma pomysł na swoją konferansjerkę.

– Mam dużo wejść jako prowadząca, myślałam, że będzie ich trochę mniej, ale... będzie dosyć intensywnie. Do tego jeszcze dwa wejścia jeśli chodzi o moje występy muzyczne, więc bardzo się cieszę (...) Postawię na spontaniczność, na mój dowcip, na luz. Myślę, że będzie żywo i energicznie – poinformowała Doda, zdradzając, że w amfiteatrze zaśpiewa jeden ze swoich największych przebojów.

W trakcie wywiadu wyszło na jaw, że widzowie także będą mogli zobaczyć Dodę w nowym reality show Polsatu. Artysta po raz drugi spotka się z formatem tego typu. Przypomnijmy, że wcześniej poszukiwała wybranka serca w programie "12 kroków do miłości". Pomimo tego, że wokalistka nie chce za bardzo mówić o nowym projekcie, postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości. Doda zdementowała plotki na temat tego, że projekt ma być programem randkowym.

– To jest takie reality show, o którym ja zawsze bardzo marzyłam – zapowiedziała tajemniczo Doda. Reporter postanowił dopytać wokalistkę czy na ekranie zobaczymy również jej ukochanego Dariusza Pachuta. – Wszystko zależy od tego, czy uda mu się na czas wrócić z wyprawy, której celem jest zdobycie wodospadu. Na pewno będzie jakąś tam częścią, ale to nie jest reality show o naszym związku – podsumowała.

Doda zareagowała na zachowanie Edyty Górniak

Doda opublikowała TikToka, na którym odpowiedziała na zachowanie wokalistki. Mina Edyty Górniak jest bezcenna. – Bardzo się cieszę, że mogę siedzieć dzisiaj, zobaczcie, w jakim doborowym towarzystwie. Czy wy to widzicie? Czy są zrobione zdjęcia tego niesamowitego, spektakularnego... chodź tu Edward – mówi na nagraniu Rabczewska, zwracając się do Miszczaka, by zapozował do zdjęcia.

Na wideo uwzględniono reakcję Górniak na słowa koleżanki po fachu. Na jej twarzy nie pojawiła się ani krzta uśmiechu, a jej mina wyraźnie sugerowała zażenowanie całą sytuacją. Wyraz twarzy wokalistki dostrzegli także internauci, co podkreślali w komentarzach. "Edzi mina bezcenna"; "Ta mina Edyty jest jednocześnie przezabawna i przerażająca"; "Nie do opisania" – czytamy pod TikTokiem.