Morawiecki "przeprasza" Polaków za słowa Tuska. "Chyba już lekko zwariował"

redakcja naTemat

M ateusz Morawiecki był gościem "Gościa Wiadomości" w TVP Info, gdzie odniósł się do słów Donalda Tuska, które ten wygłosił w Sulechowie. Lider PO ostro skrytykował rządzących, że ci promują "patologię społeczną". – Królami życia są ci, którzy chleją, biją swoje dzieci – wyliczał. To zdaniem szefa rządu "wzgarda i brak szacunku do ludzi".