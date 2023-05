TVP pochwaliła się artystami na festiwal w Opolu. W programie prawie same odgrzewane kotlety

Bartosz Godziński

D oda, Edyta Górniak, Maryla Rodowicz, Golec uOrkiestra, Rafał Brzozowski – to tylko niektóre z gwiazd, które wystąpią na 60-leciu festiwalu w Opolu. Impreza organizowana przez TVP potrwa trzy dni i choć jest wypełniona znanymi nazwiskami, to myślimy sobie "Ale to już było!". Taki tytuł zresztą też nosi finałowy koncert.