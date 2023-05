"Nago. Głośno. Dumnie". Pierwszy polski serial dokumentalny HBO Max doczekał się trailera

"Nago. Głośno. Dumnie." to serial dokumentalny o polskich drag queens i tancerkach burleski. Jest też równocześnie pierwszą tego typu produkcją spod skrzydeł rodzimego oddziału HBO Max. Premiera dopiero w Dzień Dziecka, a tymczasem możemy zobaczyć pierwszy zwiastun.

Premiera "Nago. Głośno. Dumnie". 1 czerwca na HBO Max Fot. HBO Max

"Paweł, szeregowy pracownik banku po czterdziestce, towarzyszy swojemu chłopakowi Gąsiowi w podróży na słynny festiwal burleski w Pradze. Występ gwiazdy wieczoru, ikonicznej Dirty Martini budzi w nim dawno uśpione marzenie o wyjściu na scenę" – czytamy w opisie pierwszego polskiego serialu dokumentalnego HBO Max Original.

HBO Max Miesiąc Dumy zacznie od produkcji z ikonami polskiej sceny drag queen i burleski. W dokumencie wystąpi m.in. Kim Lee, Red Juliette, Betty Q, Bunny de Lish, Gąsiu, Hieemeras, Kali Katharsis, Pin up Candy, Twoja Stara i Silver Daddy.

To wielcy indywidualiści. To co ich łączy to miłość do sceny i potrzeba opowiadania swojej historii ciałem. Postaci, które kreują są owocem długich poszukiwań siebie oraz dowodem na to, że nawet swój największy kompleks można przekuć w największy walor. Społeczność, którą tworzą pozwala im być tym kim chcą. Niestety ta wolność ma swoją cenę. Dzisiejsza Polska to kraj, o którym coraz częściej mówi się w kontekście rasizmu, seksizmu i homofobii. Już trzeci rok z rzędu jest uznana za najbardziej homofobiczne państwo UE. "Nago. Głośno. Dumnie." Opis serialu

"Nago. Głośno. Dumnie". Zobacz zwiastun serialu o polskich drag queens

Do sieci trafił pierwszy zwiastun serialu - tego samego dnia oryginalna produkcja HBO Max ma też prapremierę na 20. edycji festiwalu Millennium Docs Against Gravity w sekcji "We're Here, We're Queer". Pierwsze dwa odcinki zostaną pokazane 20 maja godzinie 20:30 w sali 7 w Kinotece w Warszawie. Całość online będziemy mogli zobaczyć w serwisie streamingowym HBO Max z pierwszym dniem czerwca.

Serial "Nago. Głośno. Dumnie" będzie mieć premierę1 czerwca na HBO Max. Liczy 5 odcinków

Serial dokumentalny "Nago. Głośno. Dumnie" został wyreżyserowany i napisany przez duet kreatywny Dellfinę Dellert oraz Agnieszkę Mazanek. Autorami zdjęć są: Weronika Bilska, Zuzanna Kernbach i Michał Sosna.

Serial jest o wolności, miłości i odwadze bycia sobą, a naszymi bohate*ami są osoby trans, niebinarne, bi, feministki i geje. Mamy też kościół, paradę, marsze kobiet... Nie skupiamy się na polityce, ale jak mówi jedna z naszych bohaterek, Hieemeras: "Sam fakt że jestem, już jest aktem politycznym". Dellfina Dellert Twórczyni dokumentu

Producentką z ramienia HBO Max jest Izabela Łopuch. Producentką wykonawczą HBO Max jest Hanka Kastelicova. Producentkami wykonawczymi reprezentującymi ZPR Media są: Ewa Latkowska i Katarzyna Sikorska - Jędral. Za Bart Putkiewicz, za montaż Paweł Długołęcki, Klaudia Kowalska, Maria Zuba, a za muzykę - Jan Komar oraz Daniel Sałaciński.

Serial dokumentalny "Nago. Głośno. Dumnie" składa się z 5 odcinków. Premiera online w HBO MAX - 1 czerwca 2023 roku.