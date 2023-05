J ak pokazuje nowy sondaż IPSOS dla dorzeczy.pl, Suwerenna Polska Zbigniewa Ziobry może sporo namieszać w wynikach tegorocznych wyborów. Pracownia sprawdziła jaki rezultat osiągnęłoby Prawo i Sprawiedliwość startując wspólnie z tym ugrupowaniem oraz co by się stało, gdyby do wyborów poszli osobno.





Osobny start Ziobry byłyby prezentem dla opozycji. Jest najnowszy sondaż

Agata Sucharska

