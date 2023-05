Nawet rządowy CBOS nie kryje, że PiS traci poparcie. Oto wyniki nowego sondażu

Sondaż CBOS rusza Jarosławowi Kaczyńskiemu z odsieczą, jednak nawet rządowa instytucja nie mogła nie zauważyć spadku poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości oraz wzrostu dla Donalda Tuska i Koalicji Obywatelskiej.

Sondaż. Nawet CBOS nie kryje, że PiS traci poparcie. Fot. Piotr Molecki / East News

Nawet sondaż CBOS mówi o spadku poparcia dla Kaczyńskiego i PiS

Programowy ul w wydaniu Prawa i Sprawiedliwości miał przynieść Jarosławowi Kaczyńskiemu wzrost poparcia. Efektu po obiecaniu darmowych leków, autostrad i 800 plus, jak nie było, tak nie ma.

Nawet rządowy CBOS, który niezmiennie pokazuje gigantyczne poparcie dla Zjednoczonej Prawicy i fatalne poparcie dla opozycji, nie mógł nie odnotować niekorzystnych tendencji dla obozu władzy.

Z sondażu wynika, że gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby 33 proc. Polek i Polaków. To spadek o 3 p.p. względem ostatniego badania.

Platforma Obywatelska wciąż, według CBOS, pozostaje daleko w tyle, jednak Donald Tusk uzyskał wzrost o 3 p.p., co przełożyło się na 23 proc. poparcia. O zmianach między KO a PiS wspomniano nawet w podsumowaniu badania.

"W ciągu dwóch miesięcy (dystans - red.) obniżył się on o połowę. Jeszcze w marcu przewaga (...) PiS nad (...) KO wynosiła 20 p.p. W kwietniu zmniejszyła się do 16 p.p. zaś w maju spadła do 10 p.p." – czytamy.

Zaskakuje jednak poparcie, jakie według CBOS, mają pozostałe ugrupowania. Trzecie miejsce na podium zajęła Konfederacja z wynikiem 8 proc. Do Sejmu weszłaby już tylko Lewica z 6 proc. wskazań.

A co z porozumieniem Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza? Sondaż dał "Trzeciej Drodze" 6 proc. poparcia. To sprawia, że komitet nie prowadzi swojej reprezentacji do Sejmu, bowiem startują w ramach koalicji z 8-procentowym progiem wyborczym.

Ten sondaż nie daje Kaczyńskiemu żadnych szans na władzę

Sondaż IBRiS dla Onetu wykazał zaś, że Kaczyński nie ma szans na sprawowanie władzy i to nawet przy pomocy Konfederacji. Prawo i Sprawiedliwość otrzymałoby 32 proc. głosów. W przełożeniu na mandaty daje to 182 miejsca w Sejmie. Koalicja Obywatelska zaś może liczyć na 25,4 proc. głosów i 133 miejsca w Sejmie. Na "Trzecią Drogę" chce zagłosować 14,6 proc. Polaków, co przekłada się na 68 miejsc w izbie niższej.

Do Sejmu weszłaby już tylko Konfederacja i Lewica. Te partie uzyskałyby kolejno 10 proc. i 9,4 proc. głosów, co przekłada się na 40 i 36 mandatów. Łącznie Kaczyński ze skrajną prawicą zdobyliby 212 posłów, a opozycja 237. Do sprawowania władzy potrzeba 231 szabel

Polacy nie wierzą, że PiS zrealizuje obietnice. 800 plus oceniono negatywnie

Co więcej, sondaż Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" wykazał, że w najnowsze obietnice Kaczyńskiego nie wierzy aż 58 proc. Polaków. Zaufaniem w realizację zapowiedzi o darmowych lekach, autostradach i waloryzacji 500 plus PiS obdarzyło 42 proc. badanych.

To wciąż nie koniec, bowiem jak pokazał Sondaż UCE Research dla Onetu, aż 46 proc. Polaków negatywnie patrzy na propozycję podniesienia świadczenia 500 plus do aż 800 zł. Jedynie 36,7 proc. uważa, że ta inicjatywa to dobry pomysł.