Co Janoszek wie o bollywoodzkiej branży? Oto, co napisała w swojej książce

Krzysztof Stanowski w ostatnim odcinku "Dziennikarskiego zera" na Kanale Sportowym skupił się na Natalii Janoszek, która jest kojarzona w Polsce dzięki swoim artystycznym dokonaniom w Indiach. Dziennikarz przeprowadził śledztwo, w którym podał w wątpliwość karierę bollywoodzkiej gwiazdy. Okazuje się, że celebrytka ma na swoim koncie książkę, w której "ujawniła" kulisy tego zagranicznego przemysłu. Co w niej napisała?

Co Natalia Janoszek wie o branży w Indiach? Książka "Za kulisami Bollywood"

Krzysztof Stanowski nie zostawił na niej suchej nitki

– Gdybyśmy chcieli przenieść karierę Natalii z Bollywood do Polski, to Natalia byłaby babką potrąconą na pasach w piątym odcinku "W11 - Wydział Śledczy" albo byłaby woźną w czternastym odcinku paradokumentu "Szkoła" – ocenił bezlitośnie Krzysztof Stanowski w odcinku "Dziennikarskiego Zera", który ukazał się na YouTube 23 maja.

Porównał jej osiągnięcia i nagrody z indyjskich festiwali do "rozdania dyplomów w domu kultury w Płońsku".

– To najlepiej poprowadzony kit w historii polskich mediów. Nikt tak profesjonalnie nie zmyślił samego siebie, i tak sukcesywnie brnąc w to kłamstwo, nie doszedł tak daleko jak Natalia Janoszek. (...) Nie widziałem takiej historii w polskich mediach nigdy wcześniej. Mało tego, ja uważam, że tak dobrze wypadasz w polskich mediach, że wszyscy machną ręką na to, że wszystko sobie zmyśliłaś – dodał.

Stanowski stwierdził, że celebrytka, która w ostatnim czasie robi karierę w Polsacie (wystąpiła w "Tańcu z Gwiazdami" i "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"), bezpodstawnie wykreowała się na gwiazdę. Jej dokonania porównał do kariery zespołu Bayer Full w Chinach. – Nikt jej nie zna. Jedno i drugie opiera się na opowieściach, których nikomu nie chciało się sprawdzić – powiedział.

Kariera Natalii Janoszek została szczegółowo opisana w książce "Za kulisami Bollywood", która ukazała się pod koniec 2016 roku. W pozycji omówiono, jak traktowane są bardziej i mniej znane indyjskie aktorki, a także jak pochodzenie i kolor skóry rzutują na popularność.

"Natalia opowiada o tym niezwykłym egzotycznym świecie. Dzięki tej książce dowiesz się więcej o Indiach - kraju pełnym sprzeczności i niezwykłych obyczajów. Poznaj historię wyjątkowej dziewczyny, która miała odwagę walczyć o swoje marzenia i dziś gra główne role w filmach Bollywood" – można przeczytać w opisie książki.

Co Janoszek wie o branży w Indiach? Oto jak opisała "backstage" bollywoodzkiego przemysłu. Cytaty: