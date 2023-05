Po decyzji sądu aż się zagotowali. Ziemkiewicz i Ogórek oburzeni skazującym wyrokiem

Magdalena Ogórek i Rafał Ziemkiewicz są oburzeni po tym, jak zostali prawomocnie skazani w sprawie o zniesławienie Elżbiety Podleśnej. W sieci piszą o "skandalu" i "politycznym wyroku".

Magdalena Ogórek i Rafał Ziemkiewicz krytykują wyrok sądu. Fot. Michal Wozniak/East News

"Sprawa dotyczy mnie tylko przypadkiem, więc traktuję to z dystansem – ale podtrzymanie przez sąd apelacyjny wyroku na mnie i Magdę Ogórek z pozwu działaczki KOD Podleśnej to coś więcej niż skandal" – zaczął Rafał Ziemkiewicz.

Dalej podkreślił: "Zobaczcie to w kontekście: banda agresywnych kodziarzy napada na wychodzącą z pracy dziennikarkę. Sąd uniewinnia prowodyrkę, która szczuła do tej napaści i przewodziła jej. Następnie to ona pozywa Ogórek za to, że na antenie opisała, co ją spotkało - i tu sądy w dwóch instalacjach przyznają przywódczyni napaści rację i odszkodowanie".

Ziemkiewicz stwierdził, że to już kolejny przypadek, kiedy "kasta daje przyzwolenie na łamanie prawa i agresję, jeśli tylko po stronie ich partii".

"Zgodnie z wezwaniem 'Polityki' z początków rządów PiS, by ludzie popierający 'reżim' byli atakowani w miejscach publicznych, w domu i pracy, by odebrać im poczucie bezpieczeństwa. Za agresywnym zadymiarzem staje polityk w todze i łańcuchu z godłem RP, i zachęca: nie mitygujcie się, w razie czego zawsze was uniewinnimy. To coś więcej niż skandal, to niszczenie prawa i porządku publicznego przez tych, którzy powinni stać na ich straży" – napisał dalej.

Ziemkiewicz na koniec pokusił się jeszcze o zwrócenie uwagi na jeden szczegół. "Mówiąc nawiasem, kiedy adwokat przekazał mi, że pełnomocnik sprawczyni przemawiała na sali sądowej z podpiętym mikroportem TVN, z góry wiedziałem, że sprawa jest ukartowana i przesądzona" – wskazał.

Magdalena Ogórek nie była aż tak wylewna w mediach społecznościowych, ale podpięła się pod posty Ziemkiewicza.

"Proszę o uważne przeczytanie całego wątku Rafała. Także w mojej ocenie od początku widać było jak na dłoni, że sprawa jest przesądzona, ukartowana, a wyrok jest polityczny" – napisała.

Ogórek i Ziemkiewicz prawomocnie skazani

Przypomnijmy, że Ogórek i Ziemkiewicz zostali prawomocnie skazani w sprawie o zniesławienie. O wyroku poinformowała działaczka Elżbieta Podleśna. W grudniu ubiegłego roku sąd pierwszej instancji uznał Ogórek i Ziemkiewicza za winnych w sprawie i skazał na karę grzywny w wysokości 10 tys. zł.

O co chodziło w tym sporze? Przypomnijmy, że w lutym 2019 roku Ogórek i Ziemkiewicz w programie "W tyle wizji" na antenie TVP podważali bezstronność i kompetencje zawodowe Elżbiety Podleśnej. Sugerowali, że wykorzystuje ona terapię do agitacji politycznej i namawia pacjentów do udziału w antyrządowych manifestacjach.