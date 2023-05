"Marcepan" Sanah wraca do radia. Artystka zmieniła kontrowersyjny wers o... papierosach

Ola Gersz

20 kwietnia Sanah wypuściła swój nowy singiel "Marcepan". Lokalne Radio Elka w Lesznie odmówiło jednak puszczania utworu z powodu wersu o papierosach Marlboro, który miał demoralizować młodych ludzi. We wtorek do polskich rozgłośni radiowych trafiła nowa wersja piosenki, już bez tytoniu. Co na to Radio Elka i sama Sanah?