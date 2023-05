Biseksualny Jaskier w 3. sezonie "Wiedźmina". Fani nie wierzą, kto będzie jego kochankiem...

Jaskier w "Wiedźminie" Netfliksa będzie biseksualny. Mimo że podejrzewała to spora część fanów i nie brakuje zachwytów, to raczej nikt nie zgadłby, że uczucie połączy go z... Radowidem. To kolejne odejście od książek Andrzeja Sapkowskiego.

Już 29 czerwca na Netfliksie zadebiutuje trzeci sezon "Wiedźmina" (a właściwie jego pierwsza część, bo druga dopiero 27 lipca). i ostatni, w którym w Geralta z Rivii wcieli się Henry Cavill. Brytyjski aktor pożegnał się z serialem w październiku minionego roku. Wówczas ogłoszono również, że dwa wiedźmińskie miecze przejmie po nim australijski gwiazdor "Igrzysk Śmierci" i były mąż Miley Cyrus – Liam Hemsworth.

Doniesienia o odejściu Cavilla zbiegły się w czasie z informacjami o podejściu twórców serialu do twórczości Andrzeja Sapkowskiego. Były producent serialowego "Wiedźmina" Beau DeMayo (także scenarzysta "Wiedźmina: Zmory Wilka" i paru odcinków "Wiedźmina") wyjawił w wywiadzie z The Direct, że niektórzy twórcy hitu Netfliksa "nie lubili" ani gier CD Projekt Red, ani książek Sapkowskiego. Mieli nawet kpić z oryginału.

– To przepis na katastrofę. (...) Musisz szanować swoją pracę, zanim będziesz mógł dodać coś do jej spuścizny – stwierdził. Niektórzy spekulują, że to właśnie z tego powodu Cavill zdecydował się odejść z "Wiedźmina" – Brytyjczyk jest wielkim fanem książek polskiego autora fantasy.

Ostatnio coraz częściej pojawiają się jednak doniesienia, że "Wiedźmin" wróci do swoich książkowych korzeni. Portal Redaninan Intelligence, który jak dotąd stanowił rzetelne źródło informacji o produkcji serialu, twierdzi, że w trzecim sezonie ma zostać naprawiona relacja Gerata i Yennefer. Również shworunnerka "Wiedźmina" Lauren Schmidt Hissrich zapewniła, że nowe odcinki mają być wierne książkom.

Jaskier w "Wiedźminie" Netfliksa będzie biseksualny. Ma mieć romans z... Radowidem

Nie wskazują na to jednak najnowsze doniesienia. Ostatnio w wywiadzie dla Netflix TUDUM showrunnerka wyjawiła, że w trzecim sezonie "Wiedźmina" Jaskier się zakocha. "W postaci, którą znają fani i która nadal pojawia się w książkach. To, co wydarzy się między nimi w tym sezonie, będzie miało efekt domina przez bardzo długi czas" – stwierdziła.

Wspomniany już portal Redaninan Intelligence doszedł do wniosku, że chodzi o Radowida, co udało mu się potwierdzić. Przypomnijmy, że Radowid jest w sadze Sapkowskiego synem króla Vizimira, jednak w serialu to jego młodszy brat. Tym samym Jaskier ma być biseksualny.

Redaninan Intelligence przypomniał taśmę z przesłuchania do roli Radowida, na której ten flirtuje z Jaskrem, co sprawia, że bard czuje się niezręcznie. Książę sugestywnie prosi nawet Jaskra, aby ten pokazał mu, jak gra na "swoim instrumencie".

"Wiemy, że ta scena lub jej bardzo zbliżona wersja znalazła się w serialu i że później jest jeszcze więcej momentów flirtu i chemii między Radowidem i Jaskrem. Dwaj mężczyźni rozwijają swój romantyczny związek przez cały sezon, a później Jaskier i Radowid w końcu się całują" – czytamy.

Jaskier i Radowid? Zdania są podzielone

Jak zareagowali na to fani? Wierni fani książek Sapkowskiego są wkurzeni na kolejną drastyczną zmianę, gdyż w oryginale nie było mowy o orientacji seksualnej Jaskra.

Dziwi również wybór Radowida na jego kochanka, na co nie wpadłby chyba nikt. A zwłaszcza, że u Sapkowskiego książę... psychopatą. "Netflix zacięcie chce udowodnić, że polski serial z Żebrowskim był jednak bardzo udany" – brzmi jeden z wielu krytycznych komentarzy na Twitterze.

Na Twitterze nie brakuje jednak głosów, że biseksualność Jaskra była od początku wiadoma i to dobry krok twórców.

"Nie jestem zadowolony z decyzji o tym, żeby Jaskier zakochał się w Radowidzie. Muszę przyznać, że to trochę dziwne. Ale wszyscy, którzy są serio zdenerwowani faktem, że Jaskier jest biseksualny, są naprawdę śmieszni. Spójrzcie na tego mężczyznę i powiedzcie mi, w którym wszechświecie on jest heteroseksualny" – napisał jeden z internautów, publikując zdjęcia Jaskra z różnych adaptacji.

"Tak się cieszę, że ​​w końcu potwierdzono, że Jaskier jest biseksualistą. Zawsze wiedziałam, że jest jednym z nas. I zawsze się cieszę, gdy queerbaiting zamienia się w queerową celebrację" – stwierdziła jedna z użytkowniczek Twittera.

