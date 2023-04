Netflix próbuje naprawić to, co zepsuł. Ten wątek z "Wiedźmina" wróci do korzeni

Serial "Wiedźmin" nadciąga powoli z trzecim sezonem, który - według zagranicznych doniesień - ma naprawić to, co twórcy popsuli w poprzednich odsłonach. Jednym z wątków, który wróci do książkowych korzeni, ma być miłość Geralta i Yennefer.

W 3. sezonie "Wiedźmina" zostanie naprawiony wątek Geralta i Yennefer. Fot. kadr z serialu "Wiedźmin"

3. sezon serialu "Wiedźmin" Netfliksa ma naprawić wątek miłości Geralta z Rivii i Yennefer z Vengerbergu

W pierwszym odcinku kontynuacji ma pojawić się nawiązanie do listu z książki "Krew elfów"

Nadchodząca odsłona serii będzie pożegnaniem Henry'ego Cavilla w roli Białego Wilka

Niebawem na platformie Netflix zobaczymy 3. sezon "Wiedźmina" i tym samym ostatnią część, w której w Geralta z Rivii wcieli się Henry Cavill. Brytyjski aktor pożegnał się z ukochaną sagą Andrzeja Sapkowskiego w październiku minionego roku. Wówczas ogłoszono również, że dwa wiedźmińskie miecze (srebrny na potwory i stalowy na ludzi) przejmie po nim australijski gwiazdor "Igrzysk Śmierci" i były narzeczony Miley Cyrus - Liam Hemsworth.

Doniesienia o odejściu Cavilla zbiegły się w czasie z informacjami o podejściu twórców serialu do twórczości polskiego pisarza fantasy. W internecie opublikowano wywiad z byłym producentem serialu i scenarzystą anime "Wiedźmin: Zmora Wilka" Beau DeMayo, który przybliżył widzom, jak wyglądał proces tworzenia serialowego uniwersum. DeMayo wyjaśnił w rozmowie z The Direct, że niektórzy twórcy hitu Netfliksa mieli nie lubić ani gier CD Projekt Red, ani książek Sapkowskiego. Co więcej, ponoć otwarcie kpili z oryginału. – To przepis na katastrofę. (...) Musisz szanować swoją pracę, zanim będziesz mógł dodać coś do jej spuścizny – podsumował scenarzysta.

"Jak pisaliśmy wcześniej, problem tkwi w tym, że serial 'Wiedźmin' wprowadza wiele wątków naraz, które - jak tak dalej pójdzie - zabiją fabułę. Twórcy są o krok od tego, by domek z kart ustawiony na powieściach Sapkowskiego runął z impetem. A tego nawet Cavill nie zdołałby uratować" – czytamy w recenzji 2. sezonu "Wiedźmina".

Wątek Geralta i Yennefer w 3. sezonie "Wiedźmina"

W związku z tak podupadającą renomą coraz częściej pojawiają się doniesienia, że "Wiedźmin" wróci do swoich książkowych korzeni. Portal Redaninan Intelligence, który jak dotąd stanowił rzetelne źródło informacji o produkcji serialu, twierdzi, że w pierwszym odcinku Geralt będzie próbował wybaczyć Yennefer to, jak potraktowała Ciri w finale 2. sezonu.

Przypomnijmy, że czarodziejka straciła w poprzedniej odsłonie moc i chciała wykorzystać Ciri, by ją odzyskać. Poniekąd zawarła pakt ze starożytną istotą Voleth Meir (Babą Yagą).

W pierwszym odcinku 3. sezonu Yennefer ma wysłać do wiedźmina list, w którym nazwie go "miłym przyjacielem". Jest to oczywiście nawiązanie do wiadomości listownej z "Krwi elfów", w której kobieta (z nutką sarkazmu) punktowała Geralta za nazwanie jej drogą przyjaciółką.

Wcześniej portal informował, że kontynuacja serialu zaszczyci widzów scenami z festiwalu Belleteyn, który nawiązywał do pogańskich obrządków święta płodności. Według kalendarza elfów uroczystość ta przepadała na noc z 30 kwietnia na 1 maja. Podczas wydarzenia odprawianego na całym kontynencie wybierano Majowego Króla i Majową Królową. W uroczystym festynie udział weźmie nie tylko Biały Wilk i jego ukochana, ale i sama Ciri.