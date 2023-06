"950 spółek? Proszę je wymienić". Posłanka KO ośmieszyła pracowniczkę TVP Info

Agnieszka Pomaska ośmieszyła dziennikarkę TVP Info Fot. Twitter.com/pomaska

Agnieszka Pomaska i Barbara Nowacka zwołały konferencję prasową przed jedną ze stacji paliw Lotos w Gdańsku. Tematem spotkania było sprzedanie przez Orlen części aktywów pomorskiej spółki po zaniżonej cenie. Gdy briefing posłanek Koalicji Obywatelskiej dobiegł końca, zgromadzeni na miejscu dziennikarze przeszli do zadawania pytań.

Na jedno z nich zdecydowała się pracowniczka TVP Info. Przedstawicielka telewizji publicznej poprosiła Pomaskę, aby ta odniosła się do lat rządów koalicji PO-PSL i "wyprzedania przez ówczesne władze 950 spółek". Wywiązał się mniej więcej następujący dialog:

– 950 spółek? Proszę je wymienić. Zna pani jakieś? – odpowiedziała Pomaska. [cisza] – Ale o które spółki pani pyta? – dopytywała posłanka. – Jestem z ramienia TVP Info, ja zadaję tylko pytania. – Nie wiem, o jakie spółki chodzi. Ja wiem, że pani zadaje pytania, ale powinna pani wiedzieć, o co pyta. Może pani wymieni jakąś spółkę, którą sprzedaliśmy? No, jak pani nie wymieni to ja nie mam na co odpowiadać – skwitowała Pomaska.