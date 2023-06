Lewandowscy kochają sprawiać przyjemność córeczkom. Tak świętują Dzień Dziecka

Anna i Robert Lewandowscy, choć obydwoje mają grafiki wypchane po brzegi, to zawsze znajdują czas dla swoich córeczek. Zawodnik FC Barcelony i trenerka wzorowo spisują się jako rodzice. W Dzień Dziecka złożyli urocze życzenia Klarze i Laurze. Podzieli się też nagraniami i zdjęciami.

Lewandowscy świętują Dzień Dziecka. "Tatuś zawsze będzie przy was"

Niespełna rok temu wraz z transferem Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony stało się jasne, że sportowiec z rodziną spędzi tam kolejne cztery lata. Anna Lewandowska miała na głowie przeprowadzkę do Hiszpanii.

"Obie (red. córki) uczą się języka hiszpańskiego. Klara chodzi do międzynarodowej szkoły, a Laura do typowo katalońskiego przedszkola, gdzie uczy się hiszpańskiego i katalońskiego. Dla Klary to już jest czwarty język, więc myślę, że ma do tego dryg" – powiedziała jakiś czas temu w wywiadzie dla magazynu "Party".

Córeczki są oczkiem w głowie Lewandowskich. Po zakończeniu hiszpańskich rozgrywek Roberta mają teraz więcej czasu na zabawy z dziewczynkami. 1 czerwca żona piłkarza przekazała, że przyleciała z najmłodszą pociechą do Warszawy na parę dni.

Po przylocie odwiedziły biuro "Lewej", a tam na 3-latkę czekały piękne balony. Była nimi zachwycona, co trenerce udało się uwiecznić na InstaStory. "Kto dzisiaj w biurze odwiedził? Kto dzisiaj jest w biurze?" – słyszymy na filmiku, gdzie czule zwraca się do pociechy.

Bizneswoman zamieściła także wzruszające nagranie, które jest "sklejką" różnych momentów z ukochanymi córeczkami. Widać, że dziewczynki mają bardzo udane dzieciństwo i nie mogą narzekać na nudę przy takich rodzicach. Kochają aktywnie spędzać z nimi czas. Nie brakuje przy tym śmiechu.

"Dzień Dziecka. Uwielbiam każde święto, kiedy możemy sprawić Klarze i Laurze dodatkową radość. Ponoć w każdym z nas jest trochę dziecka... Dostrzegacie u siebie tę dziecięcą naturę? Ja zdecydowanie tak!" – stwierdziła pod wideo. Tata Laury i Klary również zamieścił u siebie post z tej okazji.

"Drogie dzieci. Z okazji waszego dnia chciałbym wam powiedzieć, byście wierzyły, że możecie osiągnąć wszystko, czego pragniecie z głębi serca. Naprawdę. Nigdy się nie poddawajcie. Nic nie jest niemożliwe. Tatuś zawsze będzie przy was" – napisał piłkarz, zaznaczając na koniec, że Klara i Laura zawsze będą mogły liczyć na wsparcie dumnego taty.

Miesiąc urodzinowy córek Lewandowskich

Maj to dla Roberta i Ani miesiąc pełen okazji do świętowania. Urodziny obchodzą ich córki. Starsza Klara przyszła na świat 4 maja 2017 roku, młodsza zaś 3 lata później, dokładnie 6 maja 2020 roku.

Trenerka i sportowiec od pewnego czasu już nie ukrywają twarzy swoich pociech. Przy okazji ich urodzin opublikowali specjalne posty z życzeniami. Najpierw dla Klary:

"Wszystkiego najlepszego dla najwspanialszej sześciolatki! Klara, zawsze pamiętaj, że jesteśmy tu tylko po to, by się tobą opiekować, jesteśmy twoimi największymi fanami! Życzymy ci najwspanialszych urodzin! Naprawdę nie możemy uwierzyć, że masz już sześć lat" – napisali czule.

Potem oczywiście na Instagramie pojawiły się życzenia dla Laury: "Calineczko, wszystkiego najlepszego z okazji 3 urodzin! Jesteś taką słodką, miłą i kochającą dziewczynką! Jesteś największym promykiem światła w całej naszej rodzinie. Nigdy nie bój się podążać za swoimi marzeniami i pamiętaj, że zawsze jesteśmy tu dla Ciebie. Cudownego dnia kochanie" – napisali.

Ponadto rodzice postanowili zorganizować dla swoich dziewczynek imprezę urodzinową. Nie brakowało balonów, wymyślnych dodatków i atrakcji. Na Instagramie pojawił się oczywiście kadr z przyjęcia.

Dodajmy, że Anna Lewandowska w jednym z ostatnich wywiadów opowiedziała, jaka jest ich starsza córka Klara.

– W Klarze widzę odbicie siebie. Jest ambitna, emocjonalna, ma w sobie dużo miłości. Potrafi przyjść do mnie w środku nocy do łóżka po to, żeby się przytulić i powiedzieć, jak bardzo mnie kocha. Dużo myśli o Laurze, dba o nią. Bardzo się cieszę, że udało mi się zaszczepić jej wartości, których uczyła mnie moja mama: zawsze myśl o bliskich, wspieraj słabszych, dziel się. Ma też taką 'gorszą' cechę po mnie, bo wszystkim się przejmuje – mówiła dla Party.

Z kolei Robert Lewandowski w podcaście Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego zdradził, że dziewczynki mają zupełnie inne charaktery:

– Zupełnie się różnią. Starsza (Klara - przyp. red.) jest pełna energii, chętna do poznawania świata. Młodsza, Laura, wie, czego chce. Obie są uparte, ale jednak u Laury bardziej widać takie "szefostwowanie". Klara jest za to bardziej emocjonalna – powiedział kapitan reprezentacji Polski.

Wspomniał też o tym, że nawet "droga na świat" dziewczynek diametralnie się różniła: – Klary poród trwał 28 godzin, a u Laury 28 minut. To był bardzo ciężki poród, nawet z zagrożeniem życia. To nie były łatwe momenty. I myślę, że dzieci kilka lat od urodzenia mogą czuć, że ten poród nie należał do najłatwiejszych.