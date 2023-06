Bovska zaśpiewała na Wielkim Marszu. To piosenka Chłopców z Placu Broni

Podczas Wielkiego Marszu 4 czerwca w Warszawie nie zabrakło znanych osobowości ze świata show-biznesu. Wydarzenie swoim występem uświetniła Bovska, która zaśpiewała piosenkę zespołu Chłopcy z Placu Broni "Kocham Wolność".

Marsz 4 czerwca w Warszawie. Bovska uwieczniła wydarzenie swoim występem Fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Donald Tusk zwołał marsz w Warszawie "przeciw drożyźnie, złodziejstwu i kłamstwu, za wolnymi wyborami i demokratyczną, europejską Polską". Wielki pochód rozpoczął się w niedzielę 4 czerwca o godzinie 12:00 na placu na Rozdrożu.

Marsz 4 czerwca w Warszawie. Bovska uświetniła wydarzenie swoim występem

Lider Platformy Obywatelskiej zapowiedział, że w trakcie wydarzenia będą miały miejsce "konsultacje społeczne". Jak pisaliśmy w naTemat, marsz odbył się tuż po tym, jak Sejm (PiS) przyjął, a Andrzej Duda podpisał ustawę lex Tusk. Oprócz mieszkańców wszystkich stron Polski udział w pochodzie zadeklarowały również gwiazdy show-biznesu.

Po przemowie Donalda Tuska na scenie zawitała Bovska. Wokalistka wyraziła ogromną wdzięczność i radość, że może zaśpiewać podczas tego wydarzenia. Artystka wykonała cover piosenki "Kocham Wolność" zespołu Chłopcy z Placu Broni.

Nie tylko Bovska. Na marszu pojawili się przedstawiciele świata show-biznesu i kultury

Andrzej Saramonowicz też zabrał głos podczas wydarzenia – w swoim przemówieniu zwrócił uwagę na to, jaką funkcję pełni kultura na scenie politycznej. Nie szczędził ostrych słów pod adresem Prawa i Sprawiedliwości.

– Chcę dzisiaj powiedzieć o niezwykle ważnej przestrzeni aktywności publicznej, którą koniecznie trzeba odbić z rąk PiS-owskiej tyranii. Mówię, o kulturze. Kultura jest życiodajną siłą każdej wspólnoty narodowej. To jest jej natleniona krew, która pozwala społeczeństwom żyć i zachowywać aktywności na wszystkich innych polach. Bez kultury nic nie ma sensu. Z nią wszystko ma sens – zaczął swoją przemowę Saramonowicz.

Na wydarzeniu pojawiło się także wiele osobowości ze świata show-biznesu. Magda Mołek relacjonuje na żywo, co dzieje się na miejscu. Na swoich profilach w mediach społecznościowych opublikowała wideo z wymownym opisem "The Time is Now" (pol. nadszedł czas). Na InstaStories dziennikarka dodała kadry, na których widać, jak przemieszcza się ulicami Warszawy, ubrana w biało-czerwone, narodowe barwy.

Na miejscu nie zabrakło także dziennikarki Karoliny Korwin-Piotrowskiej. "Miałam nie iść. Bo się od 2016 nachodziłam, nabiegałam, nakrzyczałam i co? Du*a. Ale po tym, co się odwala w ciągu ostatnich 48 godzin, idę. Nie ma innego wyjścia. Ruszamy zadki. Jak nie teraz, to kiedy?" – napisała kilka dni temu.

Na swoim Instagramie dziennikarka opublikowała wideo, na którym widać tłum demonstrantów przechodzących przez rondo gen. Charles’a de Gaulle’a. Koleżanki ze świata show-biznesu wspiera także Joanna Przetakiewicz. W relacjach na Instagramie dodała filmik oraz wymowną grafikę. Widnieje na niej symbol Solidarności, a także hasło: "Tej niedzieli nic nie dzieli".