Znamy go z hitu "Pump It Up!". Danzel znów zaśpiewał kultowy utwór Dżemu

Do dziś Polacy potrafią nucić kawałek "Pump It Up" belgijskiego wokalisty Danzela. Autor hitu z 2004 roku właśnie zaśpiewał kultową piosenkę polskiego zespołu Dżem. W studiu RMF FM wykonał "Wehikuł czasu". Wcześniej miał styczność z tym utworem w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" Polsatu.

Johan Waem, znany pod pseudonimem Danzel, wkroczył na europejską scenę muzyczną z wielkim przytupem. W 2004 roku jego debiutancki singiel pod tytułem "Pump It Up!" zajął wysokie miejsca na listach przebojów takich państw jak Polska, Rumunia, Austria, Belgia, Francja Niemcy czy Grecja. W brytyjskim rankingu topowych utworów uplasował się swego czasu na 11. miejscu.

Danzel jest też mocno związany z Polską. W 2006 roku wziął udział w finale polskich preselekcji do 51. Konkursu Piosenki Eurowizji. Podczas eliminacji zaprezentował kawałek "Undercover". Dwa lata później nagrał teledysk do "What Is Life" w Rzeszowie. W 2021 roku mogliśmy zobaczyć go na scenie Sylwestra Szczęścia Polsatu, a w zeszłym roku był uczestnikiem szesnastej już edycji show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", gdzie przebrał się m.in. za Ryszarda Riedla z zespołu Dżem.

Ostatnio belgijski artysta znów miał okazję sięgnąć po repertuar Dżemu. Na antenie RMF FM, gdzie był gościem, ponownie zaśpiewał słynny "Wehikuł Czasu".

"Widzisz, Danzel, jaki język polski jest śpiewny, po prostu cool. Wielkie brawa, że zdobyłeś się na to, żeby śpiewać po polsku"; "Wielki szacun, super wykonanie"; "Jest świetny. Rewelacyjne wykonanie. Ile czasu i poświęcenia w jego przypadku, by nauczyć się tekstu" – czytamy w komentarzach po filmikiem opublikowanym na Facebooku.

Zmiany w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zadebiutowała w marcu 2014 roku i... okazała się strzałem w dziesiątkę. Czegoś takiego w Polsce wcześniej nie było. Format momentalnie zyskał sympatię u widzów, a przez to stał się bardzo popularny.

A o co chodzi w tym programie? Gwiazdy najpierw losują postać spośród sławnych wokalistów czy wokalistek, a następnie przechodzą totalną metamorfozę. Mają na nią dokładnie siedem dni. W tym czasie dokładają wszelkich starań, aby nauczyć się tekstu, choreografii, maniery wokalnej i wizualnej danej postaci. Oczywiście charakteryzacja gwiazd nieraz wzbudzała kontrowersje – pojawiły się m.in. zarzuty o robienie tzw. blackface'a.

Pomponik podał niedawno, że z programu "został zwolniony" znany choreograf Krzysztof "Kris" Adamski.

"Był choreografem uczestników kilku ostatnich edycji (...). To on odpowiadał za starannie opracowane ruchy gwiazd podczas wcielania się w wylosowaną postać. Krzysztof 'Kris' Adamski stworzył ponad 150 układów tanecznych do produkcji reklamowych, a jako reżyser współpracował m.in. z Andrzejem Wajdą, Krzysztofem Langiem, czy Maciejem Kowalewskim" – przypomniał portal.

Nadmieńmy, że w Polsacie trwają obecnie niemałe rewolucje. Katarzyna Dowbor pożegnała się m.in. z programem "Nasz nowy dom", który prowadziła od lat.

