Rodowicz rozchorowała się przed KFPP w Opolu. Wydała oświadczenie, co z jej występem?

Niespełna kilka dni temu Maryla Rodowicz poinformowała fanów o problemach zdrowotnych. Natychmiast w sieci pojawiły się spekulacje, czy w związku z tym artystka zaśpiewa na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Wokalistka wydała oświadczenie, w którym nie pozostawiła żadnych wątpliwości.

Maryla Rodowicz ma 77 lat, ale nie zwalnia tempa. Niespełna tydzień temu wystąpiła na Polsat SuperHit Festiwalu. Swoje największe hity, takie jak "Małgośka", "Niech żyje bal" i "To już było" ma też zaśpiewać na festiwalu w Opolu.

Niedawno w sieci pojawiły się niepokojące wieści na temat gorszego stanu zdrowia Rodowicz. Wówczas odwołano jej koncert podczas tegorocznych Ursynaliów w Warszawie.

"Z przykrością informujemy, że z uwagi na niedyspozycję artystki dzisiejszy koncert Maryli Rodowicz w ramach I dnia Ursynaliów 2023 został odwołany. Chcielibyśmy z tego miejsca wyrazić ubolewanie względem fanów, którzy zakupili bilety na dzisiejszy koncert, a także organizatorów wydarzenia" – podano w mediach społecznościowych artystki.

Informacja ta bardzo zaniepokoiła fanów. Wsiąść do pociągu", "Jadą wozy kolorowe", "Niech żyje bal" – te i wiele innych utworów miały wybrzmieć podczas tegorocznego Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, na który zaproszono wokalistkę. Teraz artystka wydała oficjalne oświadczenie, w którym odpowiada na wszelkie spekulacje, dotyczące jej performensu w najbliższy weekend.

"W zeszły czwartek doznałam zatrucia pokarmowego. Było na tyle silne, że w piątek czułam się zbyt słabo, by dać koncert. Odwołałam go i do dziś ubolewam nad tym, ale była to siła wyższa. Wczorajszy koncert w Białymstoku odbył się zgodnie z planem. Było cudownie, jesteście wielcy! Uwielbiam grać dla studentów! Ah, ta wasza energia" – tłumaczy Rodowicz.

Po chwili dodała, że zagra koncert w Łukowie. Maryla Rodowicz nie pozostawiła także wątpliwości co do swojej obecności podczas 60. KFPP w Opolu.

"Czy zatrucie 1 czerwca stawia pod znakiem zapytania mój występ w Opolu? (10 dni później) Nie. Do zobaczenia na koncertach". Maryla Rodowicz

Maryla Rodowicz pozbyła się 20 kilogramów

Dopiero co zakończył się Polsat SuperHit Festiwal 2023. Rodowicz zachwyciła wszystkich zgromadzonych w sopockiej Operze Leśnej. Widać, że artystka pozbyła się nadmiernych kilogramów.

Jak Rodowicz udało się osiągnąć tak wspaniały rezultat? Jakiś czas temu w rozmowie z "Super Expressem" przyznała, że najlepiej sprawdziła się u niej słynna dieta "NŻ".

– Cała tajemnica to dieta "nie żreć". Jem dużo mniej, ale niczego sobie nie odmawiam – powiedziała tabloidowi, dodając, że ze względu na nadciągającą zimę "trzeba mieć trochę tłuszczyku". – Niedźwiedź też opycha się przed zimą – dodała.

Potem, w rozmowie z "Faktem", wspomniała o cateringu oraz o ukochanym produkcie, z którego musiała zrezygnować, by uzyskać oczekiwany efekt. Jak się okazało, Rodowicz ma słabość do masła. – Jest podstawą! Zresztą tłuszcz jest nośnikiem smaku i masło jest absolutnie obowiązkowe – powiedziała z uśmiechem, ale szybko dodała, że obecnie wysoka cena produktu wcale ją nie zniechęca. – Powinnam właściwie reklamować masło, z moją miłością do niego – zażartowała.