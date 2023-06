Jest decyzja Sądu Najwyższego ws. ułaskawienia Kamińskiego przed wyrokiem

Mateusz Przyborowski

S ąd Najwyższy uchylił umorzenie sprawy Mariusza Kamińskiego i jego współpracowników, którzy osiem lat temu zostali ułaskawieni przez Andrzeja Dudę, mimo że w świetle prawa uznawani byli za niewinnych. Sytuacja prawna polityków PiS wróciła do stanu z 2015 roku, co oznacza, że sprawa trafi do sądu II instancji, gdzie zapadnie prawomocny wyrok.