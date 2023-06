"Pan żartuje teraz?". Pytanie pracownika TVP Info ubawiło Tuska

Donald Tusk podczas środowej konferencji ogłosił kolejną manifestację w Poznaniu. Na spotkaniu z liderem PO był też pracownik TVP. Zadał on pytanie, które tylko rozśmieszyło polityka. Odpowiedź była wymowna.

Lider PO Donald Tusk. Fot. Adam Burakowski/REPORTER

Michał Dudzik z TVP Info zadał liderowi PO Donaldowi Tuskowi pytanie. – W poniedziałek 12 czerwca będzie miał premierę serial Michała Rachonia pt. "Reset" o stosunkach Polski z Rosją w latach 2007-2015. Czy zamierza pan go obejrzeć? – takie dokładnie padło pytanie.

Tusk roześmiał się po pytaniu pracownika TVP Info

Tusk się roześmiał, ale odpowiedział. – Pan żartuje teraz? Ale gratuluję poczucia humoru – odparł krótko i grzecznie szef Platformy Obywatelskiej.

W najbliższy poniedziałek TVP1 i TVP Info pokażą pierwszy odcinek serialu "Reset". Jest to produkcja Michała Rachonia i Sławomira Cenckiewicza. Ma dotyczyć relacji z Rosją za czasów rządów PO-PSL. Biorąc pod uwagę tych twórców i stację można się spodziewać, że serial będzie kolejną produkcją propagandową, która ma za zadanie uderzyć w PO przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi.

Podczas środowej konferencji Donald Tusk ogłosił też, że kolejna manifestacja odbędzie się w Poznaniu.

Tusk w środę ogłosił kolejną manifestację

– Chcę wyraźnie podkreślić, że do dnia wyborów będziemy szli do przodu – zapowiedział Donald Tusk. – Będę prosił o mocne wparcie i pokazanie tym wszystkim, którzy chcieli przekonać, że 4 czerwca nic się nie zdarzyło – dodał.

Decyzja lidera PO to wypadkowa informacji, które podawały prorządowe media. Te przekonywały, że ludzie nie przyjechali do stolicy na marsz, lecz do ZOO.

– Jestem przekonany, że to jest kolejny bardzo dobry powód, żeby spotkać się na ulicach innych miast. Wzywam wszystkich mieszkańców Poznania i Wielkopolski na 16 czerwca na plac Wolności – powiedział Tusk. – W następnych dniach będę w Jeleniej Górze, Wrocławiu i Kłodzku – dodał.

To pokazuje, że walka o głosy nabiera tempa, choć nie ma jeszcze oficjalnej daty głosowania. Widać to choćby po sondażach. W najnowszym z nich PO...wyprzedza PiS.

PO na czele najnowszego sondażu poparcia politycznego

Wspomniany sondaż dla TVN i TVN24 przeprowadził ośrodek Kantar w dniach 5-6 czerwca, a więc już po wielkim marszu opozycji w Warszawie. Najwięcej respondentów poparło Koalicję Obywatelską. 32 procent głosowało więc na ugrupowanie, które współtworzy Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska i Zieloni. Na Zjednoczoną Prawicę (Prawo i Sprawiedliwość, Suwerenna Polska Zbigniewa Ziobry, Kukiz'15, Republikanie) chce głosować 31 proc. ankietowanych. Na trzecim miejscu uplasowały się Trzecia Droga (Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe) oraz Konfederacja (Korwin, Ruch Narodowy, Braun), na które oddanie głosu zadeklarowało po 10 procent badanych. Do Sejmu dostałaby się jeszcze Lewica, którą chce poprzeć 6 procent respondentów. Reszta partii nie weszłaby do Sejmu.