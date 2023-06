Krzysztof Skiba i Karolina Kempińska niebawem wezmą ślub. Ukochana muzyka co chwilę donosi fanom o kolejnych szczegółach planowanej ceremonii. Tym razem zdradziła, co znajdzie się w menu tego dnia. Lider Big Cyc początkowo nie był zachwycony jej pomysłem.

Ukochana Skiby opowiedziała o ich weselu. Fot. Instagram/@karokempi

Krzysztof Skiba przez ponad trzy dekady był związany z Renatą Skibą, z którą doczekał się dwóch synów. Obaj są już dorośli. Tymoteusz ma 35 lat, a młodszy Tytus, który ma 25 lat, niedawno dokonał coming out'u.

Nowy związek Skiby i plany na... ślub

Lider Big Cyc na początku grudnia ubiegłego roku zaktualizował swój status związkowy. Jego narzeczoną jest 33-letnia Karolina Kempińska. Oboje nie chcieli czekać i zamierzają wkrótce sformalizować swój związek. – Mamy już datę ślubu! Możemy tylko zdradzić, że odbędzie się latem, a udzieli nam go Pani Prezydent Łodzi, Hanna Zdanowska. Będzie pięknie i kameralnie – mówili w jednym z wywiadów.

Zakochani podjęli decyzję, że nie będzie to wydarzenie z "dużą pompą". Po ślubie chcą zabrać rodzinę i najbliższych na obiad. Kempińska pewnego razu zdradziła, że nawet część dekoracji robią samodzielnie.

– Ja chcę taki skromny ślub. Mam tylko panią florystkę, ale też dużo dekoracji sama przygotowałam. Nie będziemy mieć tradycyjnego wesela, nie będzie pierwszego tańca, nie chcemy gier weselnych, bo ja tego nie znoszę – wyznała.

Przygotowania do zaślubin trwają, a partnerka Skiby ujawnia fanom coraz to więcej szczegółów. Ostatnio pochwaliła się próbnym makijażem ślubnym. A teraz wspomniała o menu.

Para ponoć już wybrała, co znajdzie się na stole podczas przyjęcia, po części oficjalnej. Na pewno nie będzie tam... schabowego czy rosołu. Karolina od pewnego czasu nie je mięsa. Będą więc dania kuchni wegetariańskiej.

"Nawet wesele będzie w 100 proc. wege, choć początkowo Krzyś nie był do tego przekonany, ale stwierdziliśmy, że nie chcemy, by jakakolwiek istota cierpiała w takim dniu" – napisała w jednym z ostatnich wpisów na Instagramie.

Lider Big Cyc o nieprzychylnych komentarzach i związku z Karoliną

Przypomnijmy, że niedługo po tym, jak Skiba pochwalił się fanom nowym związkiem, oboje z Karoliną zaczęli udzielać wywiadów. Porozmawiali m.in. z dziennikarką gazety.pl. Wówczas mówili, że obrywają często w komentarzach od internautów, którzy wytykają im sporą różnicę wieku. – Karolina się nimi przejmuje o wiele bardziej niż ja. Bo ja się nie przejmuję wcale. (...) Ludzie, którzy nas nie znają, przeprowadzają naszą psychoanalizę! Nasz związek stał się dla wielu osób okazją, żeby sobie ulżyć, wyżyć się – przyznał lider zespołu Big Cyc.

Liczą się ze zdaniem najbliższych członków rodziny, a oni, w tym babcia Karoliny i 93-letnia mama Skiby, akceptują ich związek. Wokalista dodał, jak układają się jego relacje z rodzicami wybranki. – Tata Karoliny jest o rok ode mnie młodszy. Z rodzicami Karoliny jestem zaprzyjaźniony. To samo pokolenie, co moje, więc się rozumiemy – powiedział.

Skiba o swojej nowej relacji mówi w samych superlatywach. – Miłość mnie uskrzydla. Na scenie to widać. Jestem jak dojrzałe wino – stwierdził.

Para opowiedziała również, w jakich okolicznościach doszło do ich pierwszego spotkania. Miało to być podczas wydarzenia medialnego, w którym oboje brali udział. Przyznali, że "była to miłość od pierwszego wejrzenia". Jednocześnie wspomnieli, że "walczyli z uczuciem, bo oboje byli w związkach". – Na początku próbowaliśmy to zdusić. Nie tylko Krzysiek był wtedy w związku, ale ja również. Nie od razu wyznaliśmy te uczucia i zdecydowaliśmy, że będziemy razem – zwierzyła Kempińska.

Długo zwlekali z tym, aby podjąć ostateczną decyzję o byciu razem. W pewnym momencie zorientowali się jednak, że nie potrafią żyć osobno. – Kiedy człowiek spotyka miłość życia, różnica wieku nie ma nic do rzeczy – podkreśliła ukochana Skiby.