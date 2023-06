Hołownia uderza w Tuska i pokazuje swój sondaż. "Ładna manipulacja"

Szymon Hołownia chce uzyskać poparcie wszystkich partii w sprawie swojego programu Przyszłość plus. Dlatego... uderzył w Donalda Tuska, a następnie przedstawił zaskakujący sondaż. "Chcieliście z PiSem zmieniać Konstytucję i waloryzować z nimi 800 plus" – skrytykował szef Polski 2050.

Szymon Hołownia ogłosił program Przyszłość plus, który polega na zwiększeniu wydatków na edukację do 6 proc. PKB. Teraz w specyficzny sposób pokazał sondaż, który w tej sprawie wykonał Instytutt Badań Pollster.

Ankieterzy zapytali wyborców partii o to, "czy wydatki na edukację w Polsce powinny wzrosnąć z 5 proc. do 6 proc. PKB w celu podniesienia jakości kształcenia w polskich szkołach". Następnie szef Polski 2050 uznał, że... wyniki badania świadczą o ogromnym poparciu ponad podziałami dla jego inicjatywy. "Wyborcy wszystkich partii popierają Przyszłość plus" – ogłosił. Z badania wynika bowiem, że postulat popiera 85 proc. wyborców Lewicy, 83 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej, 82 proc. wyborców Trzeciej Drogi, 62 proc. wyborców Prawa i Sprawiedliwości oraz 57 proc. wyborców Konfederacji.

Następnie Hołownia uderzył w Donalda Tuska. "Dlatego na koniec chciałbym przypomnieć KO, że ostatnie lata są pełne przykładów Waszych działań, a także głosowań z PiS. Chcieliście z PiSem zmieniać Konstytucję i waloryzować z nimi 800 plus" – skrytykował.

Szef Polski 2050 wrócił do kwestii spotkania wszystkich partii politycznych w sprawie "Przyszłości plus". "Miejcie odwagę dziś ponad podziałami rozmawiać o przyszłości naszych dzieci" – zaapelował.

Afera o program Szymona Hołowni. Nie tylko Tusk krytykuje

Jak pisaliśmy w naTemat, Hołownia chce rozmawiać o poparciu dla swojego projektu ze wszystkimi ugrupowaniami, czyli także z Konfederacją i Prawem i Sprawiedliwością. Donald Tusk odniósł się do tego pomysłu.

"Z PiS konsultować możemy warunki ich kapitulacji. O przyszłości rozmawiać będziemy w gronie patriotów" – podsumował krótko na Twitterze.

Tym razem na ostatni wpis Hołowni ostro zareagowali inni użytkownicy Twittera. "Ładna manipulacja. Jeśli zapytamy, 'czy chcesz, aby w Polsce było dobrze', to większość powie, że tak. I jeśli dobrze chcą też wyborcy PL2050 to znaczy, że większość popiera PL2050. Gratuluje" – napisał były polityk PiS Marek Zagrobelny.

"Ale pytanie w sondażu nie było 'czy popierasz Przyszłość+'. Nie umiecie czytać własnego sondażu? – zapytał Maciek Jankowski. "Jak można tak manipulować?" – zapytał Łukasz Olejnik z Platformy Obywatelskiej.

"Propozycja pytania do następnego sondażu: czy w Polsce ma być lepiej? Większość z pewnością odpowie, że tak, więc będzie można się pochwalić, że to dokładnie tak jak chcecie" – czytamy na oficjalnym profilu Konfederacji.