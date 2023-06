Przed nami trzeci, ostatni dzień 60. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Jakie koncerty nas czekają i kto wystąpi na legendarnej scenie? Oto wszystko, co wiemy o festiwalowej niedzieli w Opolu. Fani Maryli Rodowicz będą mogli zobaczyć i usłyszeć swoją idolkę, ale będą musieli... trochę poczekać.

Maryla Rodowicz (na zdjęciu na próbie w Opolu) będzie gwiazdą trzeciego dnia festiwalu Fot. Lukasz Kalinowski/East News

Trzeci dzień Festiwalu w Opolu w niedzielę, 11 czerwca otworzy koncert "Cała sala śpiewa z nami, czyli hity opolskiej publiczności". "To będą piosenki, które doczekały się kilkunastu bisów i do dziś cieszą się niesłabnącą popularnością. Podczas koncertu wystąpią, m.in.: Leszcze, Lombard, Sławek Uniatowski, Łukasz Zagrobelny i Robert Rozmus" – czytamy na stronie TVP3 Opole.

Koncert rozpocznie się o godzinie 20:15. Poprowadzą go bracia Szczepanikowie z zespołu Pectus, a widowisko wyreżyserowała Beata Szymańska-Masny.

Drugi koncert, o godzinie 21:35, zatytułowano "Ale to już było. Jest. I będzie! 60. KFPP, Opole 2023". Podczas koncertu finałowego usłyszymy utwory z każdej dekady opolskiego festiwalu, a festiwale będą przeplatane krótkimi fragmentami O‘polskiej Kroniki Festiwalowej.

Na zakończenie tegorocznego Festiwalu w Opolu wystąpią: Czerwone Gitary, Skaldowie, Maryla Rodowicz, Viki Gabor, Ania Wyszkoni, Andrzej Rosiewicz, Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, Izabela Trojanowska, Halina Mlynkova, Krystyna Prońko, Edyta Górniak, Krzysztof Cugowski, Halina Frąckowiak, Ryszard Rynkowski i Kamil Bednarek.

Występ Maryli Rodowicz, który początkowo był planowany na godzinę 24, odbędzie się o 22:30, co ucieszyło gwiazdę polskiej sceny. "Opole to dla mnie moje życie, moja historia, co by inni nie mówili, nie pisali. Zaczęłam swoją karierę tu na tej scenie i chciałoby się powiedzieć "i tu skończysz". No, jeszcze trochę poskaczę. Wychodzę na scenę w niedzielę o 22.30. (...) Hurra, może dotrwacie" – napisała na Facebooku.

Oba koncerty obejrzymy na kanałach TVP 1 i TVP Polonia, a także na VOD TVP oraz poprzez aplikację TVP GO.

Rafał Brzozowski i Felivers to nie jedyni zwycięzcy Festiwalu w Opolu 2023

60. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu rozpoczął się w piątek i potrwa do niedzieli. Najważniejszym punktem pierwszego dnia był koncert "Debiuty", podczas którego młodzi wykonawcy walczyli o główną nagrodę.

Ta, imienia Anny Jantar, powędrowała do zespołu Felivers. Za swoją piosenkę "Szminka" grupa otrzymała również 30 tys. zł. Z kolei nagrodę widzów i 20 tys. zł na "Debiutach" w Opolu zdobył Jan Majewski, który zaśpiewał utwór "Właściwie mi dobrze".

Z kolei w sobotę odbył się wyczekiwany przez wielu koncert "Premiery", podczas którego zaprezentowało się dziesięcioro wykonawców. Wygrał Rafał Brzozowski z utworem "W pokoju hotelowym", klimatyczną balladą retro, która przypominała nieco twórczość... Zbigniewa Wodeckiego.

Prowadzący "Jaka to melodia", gwiazdor TVP i reprezentant Polski na Eurowizji 2021 zdobył najwięcej głosów od komisji z 16 Oddziałów Terenowych Telewizji Polskiej S.A. Z kolei głosowanie widzów wygrały Tulia i Halina Mlynkova z piosenką "Przerwany" (tutaj Brzozowski był drugi).