Maryla Rodowicz to jedna z gwiazd tegorocznego, jubileuszowego 60. Krajowego Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. W sobotę legenda polskiej sceny zamieściła zdjęcie swojego ukochanego dania, klusków śląskich, które pałaszowała dzień przed swoim opolskim występem.

Maryla Rodowicz boi się, że nie wejdzie w kostium sceniczny. Dlaczego? Fot. Wojciech Stróżyk/REPORTER

Maryla Rodowicz ma 77 lat, ale nie zwalnia tempa. Pod koniec maja wystąpiła na Polsat SuperHit Festiwal, a teraz pojawi się na Festiwalu w Opolu, który w tym roku świętuje swoje 60-lecie.

Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu ma dla Maryli Rodowicz szczególne znaczenie, a wokalista jest jego prawdziwą legendą. Debiutowała w nim w 1968 roku, podczas szóstej edycji i od tej pory występowała na słynnej scenie wielokrotnie. Nie raz również zdobywała w Opolu nagrody.

Nic dziwnego, że Rodowicz zwyciężyła w tegorocznym Plebiscycie "Wyborczej" na Największą Gwiazdę Opolskich Festiwali. Zdobyła... ponad 250 procent głosów więcej niż pochodząca z Opola Edyta Górniak, która zajęła miejsce drugie. "'Byłbym zdziwiony, gdyby wygrał ktoś inny niż Maryla' – tak mówiliśmy, planując plebiscyt. To się potwierdziło, ale nikt nie obstawiał, że zwyciężczyni tak zdeklasuje innych artystów" – pisali autorzy plebiscytu.

Maryla Rodowicz wystąpi na Festiwalu w Opolu, ale... boi się, czy zmieści się w kostium

Niedawno w sieci pojawiły się niepokojące wieści na temat gorszego stanu zdrowia Maryli Rodowicz. Wówczas odwołano jej koncert podczas tegorocznych Ursynaliów w Warszawie. Ta informacja zaniepokoiła fanów piosenkarki. Pojawiły się pytania, czy gwiazda wystąpi w Opolu.

Artystka wydała jednak oświadczenie, w którym zapewniła, że wystąpi na 60. Krajowym Festiwal Piosenki Polskiej. "W zeszły czwartek doznałam zatrucia pokarmowego. Było na tyle silne, że w piątek czułam się zbyt słabo, by dać koncert. Odwołałam go i do dziś ubolewam nad tym, ale była to siła wyższa. (...) "Czy zatrucie 1 czerwca stawia pod znakiem zapytania mój występ w Opolu? (10 dni później) Nie. Do zobaczenia na koncertach" – napisała wprost.

Rodowicz jest już w Opolu. Gwiazda, która wystąpi w niedzielę, odpoczywała i raczyła się ulubionym daniem. Tak przynajmniej wynika z jej profilu na Instagramie, na którym zamieściła zdjęcie klusków śląskich w restauracji niedaleko Opola. "Mmmm, oczywiście kluski śląskie" – podpisała.

Gwiazda, która w ostatnim czasie schudła 20 kilogramów, zażartowała także: "mam nadzieje ze jutro wcisnę się w kostium".

Kiedy wystąpi Maryla Rodowicz w Opolu? W niedzielę podczas koncertu "Ale To Już Było. Jest. I będzie! 60. KFPP OPOLE 2023". Gwiazda wyjdzie na scenę o 22:30, chociaż początkowo zaplanowano jej recital o 24. Rodowicz obawiała się, że to za późno dla jej wiernych fanów, dlatego TVP poszło jej na rękę i godziny zmieniono.

"Opole to dla mnie moje życie, moja historia, co by inni nie mówili, nie pisali. Zaczęłam swoją karierę tu na tej scenie i chciałoby się powiedzieć "i tu skończysz". No, jeszcze trochę poskaczę. Wychodzę na scenę w niedzielę o 22.30. (...) Hurra, może dotrwacie" – napisała na Facebooku Maryla Rodowicz.