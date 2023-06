Prawo i Sprawiedliwość poprze zmiany zaproponowane przez Andrzeja Dudę w ustawie o powołaniu komisji ds. badania rosyjskich wpływów w Polsce. Rzecznik partii Rafał Bochenek wskazał też, kiedy rozpocznie się procedura wyboru członków "roskomisji".

Co zrobi PiS z nowelizacją Dudy ws. lex Tusk? Rafał Bochenek przedstawił stanowisko partii Fot. Tomasz Jastrzebowski / REPORTER

Na początku czerwca Jarosław Kaczyński zapowiedział, że decyzja o tym, czy PiS poprze złożoną przez Andrzeja Dudę nowelizację do ustawy "lex Tusk", zapadnie na posiedzeniu klubu. We wtorek rzecznik partii Rafał Bochenek przekazał, że PiS poprze tę nowelizację w całości.

Co zrobi PiS z nowelizacją Dudy ws. lex Tusk? Jest decyzja partii

– Prawo i Sprawiedliwość zamierza poprzeć rozwiązania zaproponowane przez Andrzeja Dudę ws. funkcjonowania komisji weryfikacyjnej. Uważamy, że ustawa "lex anty Putin" (czyli "lex Tusk" – red.) powinna zostać przyjęta możliwe szybko, a komisja powinna rozpocząć swoje prace, ponieważ obywatele mają prawo wiedzieć, jakie były działania rosyjskie w Polsce – stwierdził we wtorek Bochenek na briefingu prasowym.

Jak dodał, nowelizacja (niekonstytucyjnej) ustawy będzie rozpatrywana już na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które rozpocznie się we wtorek. – Pan Prezydent zaproponował trzy rozwiązania, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom polityków opozycji. To jest moment "sprawdzam" dla nich – zaznaczył rzecznik PiS.

Przypomnijmy, Andrzej Duda w swojej nowelizacji, którą zaprezentował 2 czerwca, chce doprowadzić do tego, by w komisji nie mogli zasiadać parlamentarzyści (opozycja od początku zapowiadała, że nie oddeleguje swoich polityków do "roskomisji", a obce wpływy powinna badać w normalnym trybie komisja śledcza).

Życzy sobie także, by przegłosowana przez PiS komisja nie mogła stosować środków zaradczych w postaci zakazu pełnienia funkcji publicznych, a zamiast tego tylko orzekała, że ktoś działał pod wpływem Rosji. Duda chce też zmiany odwołania od decyzji komisji: z sądu administracyjnego na sąd apelacyjny.

Kiedy rozpoczną się poszukiwania członków komisji?

Rafał Bochenek tłumaczył, że w związku z nowelizacją ustawy "lex Tusk", która wprowadza zakaz wyboru członków komisji spośród parlamentarzystów, nie ma w planach wyboru jej członków na najbliższym posiedzeniu Sejmu.

Tyle że na tę chwilę obowiązuje ustawa, którą Andrzej Duda podpisał 29 maja. W Dzienniku Ustaw została opublikowana 30 maja, a następnego dnia weszła w życie. Zgodnie z jej zapisami termin na zgłaszanie kandydatów do "roskomisji" to 14 dni, czyli 14 czerwca, jednak do tej pory nie przedstawiono jeszcze kandydatów.

– Jeżeli chodzi o kwestie związane z propozycją Andrzeja Dudy i z kandydaturami do komisji weryfikacyjnej, marszałek Sejmu będzie mogła wyznaczyć dodatkowy termin. Ten termin pierwotny, wyznaczony przez panią marszałek na podstawie obowiązującej ustawy, upływa 14 czerwca, natomiast ta nowela prezydencka w zasadniczy sposób modyfikuje sposób działania komisji co do środków zaradczych, które będzie mogła wydawać, jak i co do składu komisji – powiedział Bochenek.

Jak dodał, najpierw parlament (czytaj: głosami PiS) musi przyjąć nowelizację. – I dopiero wtedy będziemy mogli przystąpić do konstytuowania się tej komisji i wyboru kandydatów – stwierdził.