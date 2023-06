"Co tak śmierdzi przy plaży?" Zapach spalenizny w Trójmieście wziął się z Rosji

Od kilku dni w Trójmieście i okolicznych miejscowościach czuć odór spalonego plastiku. Jak się okazało, smród stopionego tworzywa na Pomorzu wziął się z Rosji, a dokładniej obwodu królewieckiego, w którym płonie wysypisko śmieci.

Płonie wysypisko w obwodzie królewieckim Twitter/screen

Zapach spalonego plastiku w Trójmieście, płonie wysypisko w obwodzie królewieckim

"Co tak śmierdzi przy plaży?", "Też czujecie smród palonego plastiku?", "Na górze Gdańska śmierdzi. Co się skopciło?" – to tylko część pytań, jakie na forach internetowych zadają sobie mieszkańcy Trójmiasta i okolic. Od kilku dni nad Zatoką Gdańską coraz bardziej daje się wyczuć zapach spalenizny, podobny do odoru topionego plastiku.

Część mieszkańców twierdziła, że smród dobiega z okolicznego wysypiska śmieci na gdańskich Szadółkach, inni z kolei stawiali na dym pochodzący z pożarów lasów w Kanadzie, wszak ten zdaniem ekspertów ma pojawić się niebawem nad polskim możem.

Jak się okazało, rację mieli ci pierwsi, ale tylko połowicznie. Smród faktycznie pochodzi z wysypiska śmieci, ale nie z Gdańska, ani nawet nie z Polski. Według doniesień portalu polskieradio24.pl, odór spalenizny na Pomorze nadciągnął znad obwodu królewieckiego, gdzie od kilku dni płonie składowisko odpadów.

Pożar wysypiska śmieci w Kruglovie w obwodzie królewieckim

Według doniesień internautów ogień trawi aktualnie aż 5 tysięcy metrów kwadratowych wysypiska, co ma być przyczyną tego, że odór czuć aż nad polskim morzem. Utworzeniu się ogromnej kłęby dymu miał też pomóc brak jakiejkolwiek reakcji Rosjan na pożar.

Pracownicy składnicy odpadów mieli początkowo bagatelizować powoli rozprzestrzeniające się płomienie, a następnie nie powiadomić odpowiednich służb, gdy ogień zaczął trawić już znaczną część wysypiska. W związku z tym do akcji gaśniczej przystąpiono ze znacznym opóźnieniem.

Zapach spalonego plastiku na Pomorzu. Jak długo potrwa?

Odór spalonego plastiku na Pomorzu może być wyczuwalny jeszcze przez kilka najbliższych dni, ponieważ ugaszenie całego pożaru najpewniej będzie bardzo czasochłonne. Natomiast jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wiatr północno-wschodni będzie występować co najmniej do końca tygodnia.