Kaczyński zdecydował, kto będzie nowym szefem sztabu PiS. To już oficjalnie

W poniedziałek rano rzecznik PiS Rafał Bochenek ogłosił na Twitterze, kto zostanie nowym szefem sztabu Prawa i Sprawiedliwości. Decyzją Jarosława Kaczyńskiego będzie to europoseł Joachim Brudziński.

Nowy szef sztabu PiS wybrany. Jarosław Kaczyński zdecydował Fot. JACEK DOMINSKI/REPORTER

Nowy szef sztabu PiS – Joachim Brudziński

"Decyzją prezesa Jarosława Kaczyńskiego szefem sztabu Prawa i Sprawiedliwości został europoseł Joachim Brudziński. Nie zwalniamy tempa. Zwyciężymy!" – przekazał na Twitterze Rafał Bochenek.

Decyzję tę zdążył skomentować szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz. O nominacji Brudzińskiego dowiedział się od dziennikarza na antenie TVN24. – To bardzo dobrze. To bardzo doświadczony polityk. Na pewno z dużą determinacją będzie prowadził sprawy kampanijne – oznajmił. Przypomnijmy, że szef sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Poręba ogłosił w piątek, że złożył na ręce Jarosława Kaczyńskiego rezygnację z pełnionej funkcji. "Dziś na tym stanowisku potrzebny jest ktoś z nową emocją i energią" – tłumaczył w opublikowanym oświadczeniu.

Jak podkreślaliśmy w naTemat, decyzja Poręby była zaskoczeniem w PiS, ale politycy oficjalnie starali się robić dobrą minę do złej gry. Jarosław Kaczyński miał od początku rozważać dwie kandydatury: Adama Bielana i Joachima Brudzińskiego. Onet przewidywał natomiast, że istnieje możliwość, w której Brudziński, który jest europosłem, wróci do krajowej polityki i będzie kandydował do Sejmu. Ma to być wola Jarosława Kaczyńskiego, który pokłada w Brudzińskim spore nadzieje.

– Kaczyński był wściekły na Porębę za nieudolną kampanię i konflikty w sztabie. Brudziński ma twardą rękę, a w sztabie przyda się ktoś taki, żeby zapanować nad chaosem – mówi portalowi "wpływowy polityk PiS".

Więcej informacji wkrótce.