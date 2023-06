"Zaopiekujcie się Mayą", szokujący film dokumentalny o koszmarze rodziny Kowalskich z Florydy, który zafundował im amerykański system, jest hitem Netfliksa. Macie ochotę na inne wstrząsające historie na faktach? Te pięć dokumentów, również wyprowadzi cię z równowagi. Jak to się w ogóle stało?!

"Zaopiekujcie się Mayą" szokuje widzów, ale to nie jedyny taki dokument Fot. Kadr z "Zaopiekujcie się Mayą" / Netflix

"Zaopiekujcie się Mayą" to nowy dokument Netfliksa w reżyserii Henry'ego Roosevelta, który opowiada tragiczną historię rodziny z Florydy o polskich korzeniach.

10-letnia Maya Kowalski, córka Beaty i Jacka Kowalskich, w 2016 roku została przyjęta do szpitala z powodu bólu brzucha. Rok wcześniej u dziewczynki zdiagnozowano rzadką chorobę – zespół wieloobjawowego bólu miejscowego (CRPS), który najczęściej dotyka mięśni nóg i rąk.

Matka Mai, Beata Kowalski, imigrantka z Polski, przekazała personelowi medycznemu, że jedyną rzeczą, która może ulżyć jej córce w cierpieniu, są wlewy ketaminy. Wcześniej zalecił to zresztą lekarz dziewczynki. To właśnie wtedy zaczął się koszmar Kowalskich.

Taka metoda leczenia CRPS nie była wówczas jeszcze znana, dlatego pielęgniarka powiadomiła opiekę społeczną. Pracownica socjalna zgodziła się z nią, że prośba o podanie silnych leków przeciwbólowych w dużych dawkach przed rutynowym badaniem budzi niepokój. Złożyła więc zawiadomienie do władz stanowych.

Beatę Kowalski oskarżono o znęcanie się nad dzieckiem. Zaczęto również podejrzewać, że matka może cierpieć na zespół Münchhausena, czyli zaburzenie, które objawia się tym, że rodzic celowo doprowadza zdrowe dziecko do choroby i hospitalizacji. W rezultacie pod koniec 2016 roku wyrokiem sądu na Florydzie Kowalscy stracili prawa do opieki nad Mayą. To nie był jednak koniec ich koszmaru...

"Zaopiekujcie się Mayą": podobne dokumenty. Pięć wstrząsających filmów i seriali dokumentalnych Netfliksa

Poruszający dokument "Zaopiekujcie się Mayą" opowiada historię, której można by było uniknąć. Pokazuje absurdy amerykańskiego systemu i opieki zdrowotnej, łamie serce, oburza i szczerze szokuje.

Film, który obecnie jest jednym z najchętniej oglądanych tytułów Netfliksa w Polsce, otrzymał w serwisie Rotten Tomatoes bardzo wysoką ocenę: 91 procent od krytyków i 96 procent od widzów. Masz ochotę na więcej? Wybraliśmy pięć innych porażających dokumentów Netfliksa, które również zmrożą ci krew w żyłach.

1. Dziewczyna ze zdjęcia (2022)

"Dziewczyna ze zdjęcia" była wielkim globalnym hitem Netfliksa. Historia, którą opowiada reżyserka Skye Borgman, naprawdę nie mieści się w głowie. To opowieść o dziewczynce, Sharon Marshall, która została uprowadzona przez federalnego zbiega Franklina Delano Floyda i wychowana jako jego córka.

Przez kolejne dwie dekady Sharon była wykorzystywana przez niego seksualnie, została jego żoną, a w 1990 roku zginęła, gdy została potrącona przez tajemniczy samochód. Kim tak naprawdę była? Kim była jej matka? I czy to Floyd ją zamordował? "Dziewczyna ze zdjęcia" oferuje tak wiele (autentycznych!) zwrotów akcji i stawia tyle pytań, że podczas seansu będziesz siedział na krawędzi kanapy.

2. Jimmy Savile. Brytyjski horror (2022)

Jimmy Savile w Polsce nie był znaną postacią, ale ten jasnowłosy didżej radiowy i dziennikarz muzyczny był w Wielkiej Brytanii gwiazdą takiego formatu, że otrzymał tytuł szlachecki od królowej Elżbiety II, a jego pogrzeb w 2011 roku był transmitowany na żywo przez BBC. Ba, został nawet odznaczony przez papieża Jana Pawła II Orderem Świętego Grzegorza Wielkiego i przyjaźnił się z księżną Dianą.

Dwuczęściowy Netfliksa "Jimmy Savile. Brytyjski horror" w reżyserii Rowan Deacon ujawnia kulisy szokującego śledztwa, które pełną parą ruszyło dopiero po śmierci gwiazdora. Jego wyniki są przerażające – Savile miał być notorycznym przestępcą seksualnym i skrzywdzić ponad czterysta osób. Najmłodsze z jego ofiar miały mieć zaledwie 5 lat, najstarsze – 75.

Jak to się mogło stać? Dlaczego nikt nic nie zauważył? W jaki sposób Savile zamydlił wszystkim oczom? Odpowiedzi na pytania są równie zatrważające jak czyny didżeja.

3. Porwana w biały dzień (2017)

"Porwana w biały dzień" to kolejny dokument Skye Borgman w tym zestawieniu. Opowiada on naprawdę nieprawdopodobną historię i wielokrotnie podczas seansu zadamy sobie rozpaczliwe pytanie: jak to jest w ogóle możliwe?!

Historia dzieje się w latach 70. w USA. Bob Berchtold, przyjaciel rodziny, który romansuje z matką, a potem ojcem 12-letniej Jan Broberg, porwał dziewczynkę nie raz, a... dwa razy. Jak to w ogóle możliwe? Dlaczego rodzice uwierzyli pedofilowi? Jakim cudem doszło do drugiego porwania? Trudno w to wszystko uwierzyć, więc trzeba obejrzeć i usłyszeć na własne oczy.

A jeśli wciąż nie wierzycie, że ta opowieść jest aż tak dziwaczna, to dodajmy, że Berchtold prał mózg dziewczynce, aby uwierzyła, że ma do spełnienia specjalną misję: musi zajść z nim w ciążę przed ukończeniem 16. roku życia, bo inaczej kosmici zabiją jej rodziców...

4. Nasz ojciec (2022)

"Nasz ojciec" to kolejny szokujący dokument Netfliksa. Film wyreżyserowany przez Lucie Jourdan opowiada o z pozoru niewinnych badaniach DNA, które ujawniły szokującę prawdę. Gdy Jacoba Ballard odkryła, że ma siedmioro rodzeństwa przyrodniego, zaczęła dociekać, co się za tym kryje.

Okazało się, że lekarz z Indianapolis, który leczył niepłodność ich rodziców, dr Donald Cline, zapładniał swoje pacjentki własnym nasieniem – bez ich wiedzy i zgody. Śledztwo wyjawiło, że mężczyzna jest biologicznym ojcem... 94 dzieci. Szokujące to mało powiedziane.

5. Odwal się od kotów: Polowanie na internetowego mordercę (2019)

"Odwal się od kotów: Polowanie na internetowego mordercę" to jeden z najbardziej szokujących dokumentów na Netfliksie. Miniserial Marka Lewisa ma tyle niespodziewanych zwrotów akcji, że wiele razy będziesz nie dowierzał w to, co widzisz i słyszysz na ekranie.

Historia, która zaczyna się od amatorskiego polowania na internetowego mordercę kotów, szybko zaczyna mieć jeszcze bardziej przerażający przebieg. Mężczyzna, którego wreszcie odnaleziono, przerzucił się bowiem na ludzi. Kim był? Kogo zamordował? Dlaczego torturował zwierzęta? Co się stało z pierwszą oskarżoną osobą? Pytań jest wiele, a odpowiedzi zmrożą ci krew w żyłach.