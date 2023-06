Kurdej-Szatan spotkała się z ambasadorem USA. Ekspertka krytykuje strój jej męża

Wizyta Kurdej-Szatan u ambasadora USA. Radomska-Kamińska uderza w jej męża Fot. Artur Zawadzki/REPORTER; instagram.com / @kurdejszatan

O Irenie Kamińskiej-Radomskiej możemy przeczytać w sieci, że jest "cenioną ekspertką z zakresu etykiety, protokołu dyplomatycznego i dress code'u". Specjalistka została zaproszona przez produkcję TVN do współpracy. I tak została mentorką oraz jedną z jurorek w programie "Projekt Lady", a dzięki formatowi zyskała szerszą popularność.

Była mentorka "Projektu Lady" słynie z krytykowania wyglądu. Jakiś czas temu uderzyła w Roxie Węgiel, za to jak ubrała się na egzamin maturalny. Teraz oberwało się mężowi Barbary Kurdej-Szatan. Para pochwaliła się niedawno na swoim Instagramie relacją ze spotkania z ambasadorem USA, Markiem Brzezińskim, z okazji 247. rocznicy Niepodległości Stanów Zjednoczonych.

Choć para dołożyła wszelkich starań, by prezentować się nienagannie, strój Rafała Szatana, nie przypadł do gustu byłej ekspertce "Projektu Lady".

Irena Kamińska-Radomska skrytykowała jego outfit. W rozmowie z Pudelkiem stwierdziła, że ubiór mężczyzny był niestosowny do całej sytuacji. Zwróciła uwagę na buty "typu wiejskiego".

Nie da się tego odzobaczyć. Na tym zdjęciu Rafał Szatan jest ubrany w strój typu "city", czyli jest w garniturze, ale jednak nie jest to garnitur wizytowy czy biznesowy. Po pierwsze, jest w kratkę, a dwa, "biznes" to jest garnitur u mężczyzny w kolorze granatu albo stali, a to jest jasny, szary w brązową kratkę. Tak naprawdę to nie jest nawet strój "city", ponieważ buty, które ma na sobie, należą do stroju typu "country", czyli wiejskiego.

Irena Kamińska-Radomska