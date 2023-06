Ciąg dalszy sprawy zabójstwa 27-letniej Anastazji na greckiej wyspie Kos. Śledczy poznali wyniki badania DNA próbek pobranych spod paznokci Polki. O tym właśnie badaniu już wcześniej mówiono, że będzie kluczowe.

Śledczy poznali wyniki badań próbek DNA spod paznokci 27-letniej Anastazji. Fot. Facebook / Zaginieni przed laty

Wyniki badań DNA spod paznokci 27-letniej Anastazji

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, parę dni temu poznaliśmy wyniki badań DNA potwierdzające, że znalezione ciało na wyspie Kos należy do 27-letniej Anastazji Rubińskiej z Polski.

W sobotę greckie media poinformowały, że śledczy poznali wyniki kolejnego badania DNA, które miało być kluczowe dla wyjaśnienia sprawy śmierci Polki. Próbki DNA pozyskane spod paznokci kobiety okazały się nie być wystarczające do tego, by ustalić dokładnie, kto był sprawcą jej zabójstwa. Niestety znalezione ciało było w stanie zaawansowanego rozkładu, co utrudniło zdobycie odpowiedzi na najważniejsze pytanie.

Przypomnijmy, że 32-letni Banglijczyk, Salahuddin S., od samego początku śledztwa ws. śmierci Anastazji Rubińskiej był w gronie głównych podejrzanych o zabójstwo 27-latki. Niestety materiał dowodowy, jakim dysponowali policjanci, nie wystarczał do tego, by móc oskarżyć mężczyznę o morderstwo.

Do tej pory jedyny zarzut, jaki ciążył na obywatelu Bangladeszu to uprowadzenie, ponieważ nagrania z monitoringu faktycznie potwierdzały, że Anastazja weszła wraz z 32-latkiem do jego mieszkania, jednak funkcjonariusze nie mieli żadnych dowodów na to, że Polka opuściła budynek o własnych siłach.

22 czerwca policjantom udało się zabezpieczyć kolejne nagranie, na którym widać, jak Anastazja wychodzi z domu Banglijczyka w jego towarzystwie. Jak ustalił "Fakt", to właśnie dzięki temu materiałowi dowodowemu można było przedstawić 32-latkowi zarzut zabójstwa.

Zaginięcie Anastazji Rubińskiej

W poniedziałek 12 czerwca Anastazja Rubińska wybrała się na drinka po pracy. Wieczór miała spędzić w towarzystwie grupy mężczyzn pochodzących z Bangladeszu. Około godz. 22 Polka skontaktowała się ze swoim partnerem i poprosiła go, by po nią przyjechał.

Mężczyzna nie zastał dziewczyny w umówionym miejscu. Następnego dnia zgłosił jej zaginięcie na policji. Ciało Anastazji odnaleziono w niedzielę 18 czerwca pod drzewem w okolicach Alykes, nieopodal Tigaki.

Czytaj także: https://natemat.pl/494927,zaginiona-anastazja-rubinska-obronca-salahuddina-nie-wytrzymal