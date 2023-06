B unt Jewgienija Prigożyna i porozumienie z Władimirem Putinem może mieć dalekosiężne skutki. Według londyńskiej prasy, rząd brytyjski rozmawia nawet o przygotowaniu się na scenariusz "nagłego upadku Rosji". – Musimy czekać, obserwować i zobaczyć, co będzie dalej. To może być pierwszy rozdział czegoś nowego – powiedział informator "The Times".





Sensacyjne wieści po buncie Prigożyna. Szykują się na "nagły upadek Rosji"?

Alan Wysocki

Bunt Jewgienija Prigożyna i porozumienie z Władimirem Putinem może mieć dalekosiężne skutki. Według londyńskiej prasy, rząd brytyjski rozmawia nawet o przygotowaniu się na scenariusz "nagłego upadku Rosji". – Musimy czekać, obserwować i zobaczyć, co będzie dalej. To może być pierwszy rozdział czegoś nowego – powiedział informator "The Times".