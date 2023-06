Stanowski wrócił już do Polski. Na lotnisku dostał kolejną "nagrodę"

Kamil Frątczak

K rzysztof Stanowski dotrzymał swojej obietnicy i wyleciał do Mumbaju, by zweryfikować popularność Natalii Janoszek. Teraz dziennikarz poinformował o swoim powrocie z Indii. Jak się okazało wrócił w wielkim stylu, gdyż na lotnisku czekał na niego tłum fanów, a on sam odebrał kolejną "nagrodę".