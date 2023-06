Polacy ocenili powrót Kaczyńskiego do rządu. Prezes PiS będzie rozczarowany

Anna Dryjańska

C zy powrót Jarosława Kaczyńskiego do rządu pomoże wygrać wybory? Tak, ale... opozycji – wynika z nowego sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej". Uważa tak 30,9 proc. ankietowanych Polaków, czyli prawie co trzeci.