D o portu w Szczecinie przypłynęło 14 czołgów Abrams. To efekt umowy podpisanej w styczniu między Polską a USA, na mocy której do naszego kraju ma trafić łącznie 116 Abramsów.





Pierwsze Abramsy już w Polsce. Amerykańskie czołgi zastąpią T-72, które wysłano Ukrainie

Maciej Karcz

