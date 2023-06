Samolot wylądował bez podwozia, na pokładzie było 101 osób. Jest nagranie

Na międzynarodowym lotnisku Charlotte Douglas w USA samolot linii Delta Airlines wylądował bez podwozia. Na pokładzie samolotu znajdowało się 101 osób. Incydent na lotnisku w Charlotte jest kolejnym z udziałem samolotu przewoźnika Delta Airlines.

Na lotniski Charlotte Douglas w Karolinie Północnej samolot lądował awaryjnie bez podwozia Fot. Twitter

Charlotte w USA. Samolot wylądował bez podwozia

Do zdarzenia doszło 28 czerwca w Charlotte w stanie Karolina Północna. Jak podała amerykańska stacja telewizyjna Channel 9, samolot linii Delta Airlines wystartował o 7:25 czasu lokalnego z Atlanty. Lot 1092 przebiegał zgodnie z planem, a piloci Boeinga 717 nie zgłaszali żadnych usterek w trakcie rejsu.

Problem zauważono dopiero wtedy, gdy samolot szykował się do lądowania. Załoga odnotowała, że doszło do awarii systemu hydraulicznego przedniej części podwozia i do "posadzenia" maszyny będą mogli użyć jedynie kół, znajdujących się z tyłu kadłuba.

– Załoga powiedziała nam, że jest problem z wysunięciem przedniego podwozia i powiedziano nam, abyśmy przeczytali broszury informacyjne dotyczące bezpieczeństwa – stwierdził na antenie Channel 9 jeden z pasażerów lotu 1092.

Piloci wykonali pierwsze podejście do lądowania, jednak stwierdzili, że prędkość samolotu oraz ułożenie względem pasa nie jest bezpieczne i postanowili odejść na drugi krąg. Boeing z 101 osobami na pokładzie kolejne zniżanie rozpoczął na kilka minut przed 9:00.

Jak możemy zobaczyć na nagraniu, którego autorem jest jeden z pasażerów feralnego lotu, piloci w umiejętny i profesjonalny sposób zdołali posadzić maszynę bezpiecznie na ziemi.

– Załoga i piloci byli wspaniali! Nie było żadnych trzasków i głośnych dźwięków. Wszystkich ewakuowano trapami – powiedział inny rozmówca amerykańskiej stacji.

Samolot lądował bez podwozia, linie lotnicze przepraszają

Przewoźnik Delta Airlines w związku z incydentem wystosował specjalne oświadczenie, w którym przeprasza swoich pasażerów.

"Chociaż jest to rzadkie zjawisko, załogi lotnicze Delta szkolą się intensywnie, aby bezpiecznie radzić sobie w wielu scenariuszach, a lot 1092 wylądował bezpiecznie bez zgłoszonego uszczerbku na zdrowiu osób na pokładzie" – napisali przedstawiciele Delty.

"Nic nie jest ważniejsze niż bezpieczeństwo naszych klientów i ludzi. Naszym następnym celem jest zaopiekowanie się naszymi klientami podczas tego lotu, w tym odzyskanie ich bagażu i bezpieczny dowóz ich do miejsca docelowego. Przepraszamy naszych klientów za to, czego doświadczyli" – czytamy w oświadczeniu.

Jak podają amerykańskie źródła, na lotnisku Charlotte Douglas wciąż występują spore opóźnienia. Według Channel 9. pracownicy portu lotniczego wraz ze strażakami oraz służbami Delty pracują nad usunięciem Boeinga z pasu startowego.

Trwa czarna seria Delta Airlies

Incydent na lotnisku Charlotte Douglas to czwarty incydent na przestrzeni niecałych dwóch tygodni z udziałem Delta Airlines. Jak pisaliśmy w naTemat, 18 czerwca na lotnisku w Bostonie doszło do zderzenia się dwóch samolotów na pasie startowym. Obydwie maszyny szykowały się do startu.

Raptem cztery dni później samolot linii Delta miał odlecieć z Edynburga do Nowego Jorku. Finalnie lot się nie odbył, ponieważ pilot, który miał usiąść za sterami, na lotnisku stawił się pod wpływem alkoholu. Przewoźnik nie był w stanie oddelegować zastępcy, więc przebukował pasażerom bilety na kolejny lot. Więcej o tej sprawie przeczytacie tutaj.

Z kolei 25 czerwca na lotnisku w San Antonio miała miejsce dramatyczna i nieszczęśliwa sytuacja. Samolot Delta Airlines po przylocie z Los Angeles kołował na pasie startowym i powoli zmierzał do tzw. kołnierza, czyli korytarza dla pasażerów.

Z nieznanych przyczyn pracownik lotniska, który nawigował samolot do bramek stanął na wprost jedynego działającego silnika. Na nieszczęście stał na tyle blisko, że został dosłownie wessany przez pracującą turbinę.