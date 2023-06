Nieoficjalnie: Szef lotnictwa Rosji i jego zastępca zatrzymani pod zarzutem zdrady

We wschodnich mediach pojawiają się doniesienia o tym, że Sergiej Surowikin, naczelny dowódca rosyjskich Sił Powietrzno-Kosmicznych został aresztowany. Powodem zatrzymania "Generała Armageddona" ma być zdrada państwa. Według nieoficjalnych doniesień aresztowano również zastępcę Surowikina, Andrieja Judina.

Sergiej Surowikin miał zostać zatrzymany za zdradę państwa Fot. Associated Press/East News

Nieoficjalnie: Sergiej Surowikin aresztowany za zdradę Rosji

Informację o domniemanym aresztowaniu Surowkina podał min. Anton Geraszczenko, doradca Ministra Spraw Wewnętrznych Ukrainy.

"Niektórzy rosyjscy „korespondenci wojskowi” donoszą, że rosyjski generał Surowikin został aresztowany i przewieziony do więzienia Lefortowo" – podał Geraszczenko za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jak poinformowała Wirtualna Polska, Lefrotowo to dzielnica południowo-wschodniego okręgu administracyjnego Moskwy. Jako powód aresztowania podaje się zdradę państwa, jakiej miał dopuścić się Surowikin. "Generał Armageddon" miał wiedzieć o planach puczu Prigożyna z odpowiednim wyprzedzeniem. Szef Grupy Wagnera chciał, by Surowikin pomógł mu w schwytaniu Sergieja Szojgu i Walerija Gierasimowa. "Dziś rano pojawiła się informacja, że ​​Surowikin wiedział o zamiarach Prigożyna wzniecenia buntu" – dodał Geraszczenko.

Surowikin aresztowany? "Nie ma go od soboty"

Informacje zbliżone do tych, które przekazał Geraszczenko podali propagandyści Kremla.

"Wczoraj zastępca dowódcy połączonej grupy wojsk (sił), generał armii Siergiej Surowikin, został „zabrany” do Lefortowa." – napisał na Telegramie bloger wojskowy Władimir Romanow, który blisko związany jest z rosyjskim Ministerstwem Obrony.

Nieco więcej szczegółów ujawnił rosyjski portal Rybar, którego zdaniem Surowikin został aresztowany jeszcze w dniu "marszu na Moskwę".

"Surowikina nie widziano od soboty - nie wiadomo na pewno, gdzie znajduje się generał, istnieje wersja, że jest on przesłuchiwany" – czytamy na oficjalnym profilu serwisu.

Tło rajdu na Moskwę Prigożyna

Według New York Times, Jewgienij Prigożyn miał sprzymierzeńców wśród wysokich rangą generałów i ministrów, jednym z nich był właśnie Sergiej Surowikin, który pełni funkcję dowódcy rosyjskich sił powietrznych.

Zdaniem amerykańskiego dziennika Federalna Służba Bezpieczenstwa miała dowiedzieć się o planach Prigożyna. Właśnie dzięki tym informacjom Surowkin miał zostać aresztowany jeszcze w sobotę, co z kolei spowodowało, że lider wagnerowców ostatecznie zdecydował się na przerwanie marszu. Jak podał NY Times, Prigożyn musiał "improwizować" po tym, jak jego sprzymierzeniec został zatrzymany, a reszta sojuszników wycofała swoje poparcie dla puczu.

Według New York Times o planach przewrotu Jewgienija Prigożyna miał wiedzieć również amerykański wywiad, jednak Pentagon nie potwierdził tych informacji.

Gdzie jest Prigożyn?

Jak pisaliśmy w naTemat, Jewgienij Prigożyn po raz ostatni widziany był w sobotę około godziny 22:30. Wówczas wsiadł do czarnego SUVA-a i opuścił siedzibę Południowego Okręgu Wojskowego w Rostowie nad Donem. Towarzyszyli mu jego najemnicy i rosyjscy żołnierze. W mediach społecznościowych pojawiło się też wiele nagrań, które pokazują mieszkańców tego miasta żegnających szefa Grupy Wagnera. Nie jest jednak tak naprawdę pewne, czy rzeczywiście dotarł na Białoruś. CNN podaje, że władze w Mińsku tego nie potwierdzają. Telewizja dostała za to od wagnerowców krótki komunikat w tej sprawie. "Przesyła wszystkim pozdrowienia i odpowie na pytania, kiedy będzie miał taką możliwość" – brzmi jego treść.

Co ważne, jeszcze inni podejrzewają, że polityk znajduje się w poważnym zagrożeniu. W rozmowie z CNN była dyrektorka oddziału tej stacji, Jill Dougherty powiedziała: – Putin nie wybacza zdrajcom.

– Nawet jeśli sam wysłałby go na Białoruś, to i tak pozostanie dla niego zdrajcą i myślę, że rosyjski prezydent nigdy tego nie wybaczy – dodała.