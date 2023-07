Salahuddin S. pisał z nią w noc zaginięcia Anastazji. Zaskakujące tlumaczenie kobiety

Śledczym udało się dotrzeć do osoby, która pisała z 32-letnim Salahuddinem H. w noc zaginięcia Anastazji Rubińskiej. 20-letnia Banglijka przedstawiła się śledczym jako "przyszła żona" podejrzanego o zabójstwo Polski i próbowała go bronić.

Detektywi dotarli do kobiety, z którą Salahuddin H. pisał w noc zaginięcia Anastazji Rubińskiej Fot. YouTube / kosnews24

Wiadomo, z kim rozmawiał Banglijczyk w noc zaginięcia Anastazji

Śledztwo w sprawie zabójstwa 27-letniej Anastazji Rubińskiej trwa przez cały czas, a głównym podejrzanym w tej sprawie nieodmiennie pozostaje 32-letni obywatel Bangladeszu, Salahuddin H. Mężczyzna usłyszał zarzuty uprowadzenia, gwałtu i zabójstwa Polki, która pracowała w hotelu na wyspie Kos w Grecji.

Mężczyzna nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów, jednak przeciwko niemu świadczą zebrane przez śledczych dowody. W jego domu znaleziono DNA i włosy Anastazji oraz koszulę ze śladami krwi, wersję prokuratury zdają się również potwierdzać nagrania z monitoringu i logowania telefonów jego i 27-latki.

Śledczy powoli odtwarzają również zawartość telefonu Banglijczyka – mieli tam natrafić m.in. na wiadomości obciążające mężczyznę. Teraz więcej informacji na temat osób, z którymi Salahuddin H. kontaktował się po zaginięciu Anastazji, zdradził detektyw Dawid Burzacki z Dziennika Śledczego.

– Udało nam się dotrzeć do osoby, która korespondowała z podejrzanym jeszcze przed tym, jak spotkał on Anastazję. Co ciekawe, ta sama osoba była jedną z pierwszych, z którą 32-latek z Bangladeszu skontaktował się po ponownym uruchomieniu swojego telefonu w noc zaginięcia Anastazji – podał w rozmowie z "Faktem".

Okazało się, że była to 20-letnia kobieta z Bangladeszu, która przedstawiła się jako "przyszła żona" Salahuddina S. Co ważne, to właśnie w rozmowie z nią miały znaleźć się dodatkowo obciążające go w sprawie śmierci Anastazji informacje. "Przyszła żona" Banglijczyka miała jednak przekonywać detektywów, że jest on bardzo religijnym muzułmaninem, w związku z czym nie wierzy ona, że jej narzeczony mógł być sprawcą zbrodni.

Jak Anastazja poznała Salahuddina S.?

Przypomnijmy, że grecki serwis news247 pisał niedawno o najnowszych ustaleniach laboratorium kryminalistycznego. Z aktywności internetowej Salahuddina S. wynika, że mógł poznać Anastazję Rubińską kilka dni wcześniej na Facebooku. Mieli na kilka dni przed zbrodnią nawiązać znajomość w serwisie społecznościowym. Zaraz po zbrodni Banglijczyk miał usunąć Polkę z grona.

Grecki serwis informacyjny 24/7 podaje, że wśród dowodów, które laboratorium kryminalistycznemu udało się odzyskać z telefonu komórkowego 32-letniego Salahuddina S. są informacje o wideo, które on pobierał i oglądał.

Obywatel Bangladeszu przez ostatnie sześć miesięcy szukał, pobierał i oglądał filmy pornograficzne, w tym takie, które pokazują gwałty. Portal pisze, że mężczyzna mógł planować scenariusz jak z tych filmów, który ostatecznie wydarzył się w rzeczywistości z 12 na 13 czerwca.