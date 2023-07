Ralph Kaminski sprzedaje klapki ze swoimi zdjęciami. Ich cena zwala z nóg

Ralph Kaminski jest dziś jednym z najpopularniejszych artystów młodego pokolenia. Swego czasu wokalista nawiązał współpracę z McDonald's. Teraz przyszła kolej na nową. Pochwalił się limitowanym modelem klapek ze swoimi zdjęciami. Uwagę zwraca jednak cena. Nie wszyscy będą mogli sobie pozwolić na ich zakup.

Ralph Kaminski sprzedaje klapki. Ich cena może zaskoczyć. fot Artur Zawadzki/REPORTER

Ralph Kaminski rozwija swoją muzyczną karierę od wielu lat. Przez ten czas zmieniał swój styl – nie tylko muzyczny. Po tym, gdy w 2022 roku wydał album "Bal u Rafała", stylizował się na lata 70. Ponadto zaskoczył też swoją swoim strojem na ostatniej gali rozdania Fryderyków, gdy wystąpił w sukni ślubnej.

Wraz ze wzrostem popularności Ralph zaczął nawiązywać współpracę. W ubiegłym roku wziął udział w kampanii popularnego fast foodu. Oberwało mu się wówczas od Katarzyny Bosackiej, która jest propagatorką zdrowego jedzenia. "Drogi Ralphie! Bardzo dziękuję za zaproszenie na bal, tylko zapytam wprost: dlaczego w Macu? Skoro nie jesz mięsa, zostaje burger wege. Niestety, ma on tylko niecałe 6 g białka w 100 g, więc zanadto się nie pożywisz" – zaczęła wyliczenia Bosacka.

Ralph i jego druga współpraca. Cena klapek zaskakuje

Kaminski ostatnio pochwalił się nową współpracą z popularną marką. Udostępnił nagranie, na którym pokazał limitowany model klapek z jego zdjęciami (ujęcia z kebabem czy sokiem).

Na stornie internetowej wokalisty, oprócz dat koncertów, znajdziemy też gadżety z nim związane, w tym wspomniane klapki. Okazuje się, że ich cena wynosi 235 złotych, plus koszt wysyłki.

Afera wokół słów Ralpha Kaminskiego o depresji

Przypomnijmy, że kilka miesięcy temu o Ralphie znów zrobiło się głośno, ze względu na jego okładkę dla "Elle". Na fotografii widzimy piosenkarza w czarnym futrze, mokasynach imitujących skórę węża i z gołymi nogami. Magazyn zdobi tytuł: "Koniec z tym tabu. Depresja. O swoich doświadczeniach mówią Ralph Kaminski i Orina Krajewska".

Internauci przypomnieli artyście jego wypowiedź z podcastu CGM, w którym opowiadać o depresji wśród artystów. – Wczoraj rozmawiałem z topową gwiazdą sceny. Rozmawialiśmy o chodzeniu do psychologa. Ta osoba tam chodzi. Też chodzę na terapię i uważam, że to powinien być obowiązek, jeżeli jest się w biznesie artystycznym. Wtedy, kiedy ma się jakieś ciężkie, skrajne emocje. Co innego, jak pracujesz w sklepie... – powiedział Ralph Kaminski w wywiadzie z CGM sprzed dwóch lat.

Później muzyk przeprosił za swoje słowa. "Kimkolwiek jesteśmy, wszyscy jesteśmy równi i każdy tak samo zasługuje na wsparcie. Każdy ma swoje Mount Everest – dla mnie w trakcie choroby były nim występy sceniczne, dla kogoś może to być, pozornie banalne, wstanie z łóżka albo odważenie się, by poprosić o pomoc. I właśnie odwaga, by poprosić/sięgnąć po pomoc jest czymś ogromnie ważnym. Dlatego mówię o tym głośno" – mogliśmy przeczytać w mediach społecznościowych.