Blanka kuje żelazo, póki gorące. Po występie na Eurowizji z "Solo" właśnie zaprezentowała nową piosenkę, "Boys Like Toys". W teledysku tańczy i śpiewa, a większość opinii internautów jest bardzo podobna – to może być hit lata. Dominują zachwyty.

Nowa piosenka Blanki podbija YouTube Fot. Kadr z teledysku do "Boys Like Toys" na YouTube / Blanka

Blanka Stajkow długo próbowała zaistnieć w show-biznesie. W 2010 roku jako jedenastolatka zaprezentowała się w "Dzień Dobry TVN" i zaśpiewała utwór "Finally". Później wzięła udział w jednej z polskich edycji programu "Top Model".

Wszystko zmieniło się jednak za sprawą utworu "Solo", który stał się hitem rozgłośni radiowych. A gdy w lutym tego roku Blanka wygrała polskie preselekcje do "Eurowizji", usłyszała o niej cała Polska. Chociaż być może nie tak jak spodziewałaby się tego wokalistka – Stajkow fałszowała, faworytem widzów był Jann, kontrowersje rozlały się na cały eurowizyjny światek, a na Blankę wylał się hejt.

Nikt nie wróżył Blance sukcesu na Eurowizji, ale Polka zaskoczyła i zaprezentowała się o niebo lepiej niż na preselekcjach. Przeszła do finału, w którym ostatecznie zajęła 19. miejsce, a o "Bejba" usłyszała cała Europa.

Nowa piosenka Blanki. "Boys Like Toys" będzie hitem?

Blanka nie spoczywa na laurach. Pracuje, występuje, wypuściła własny merch "Bejba", a obecnie promuje swój nowy singiel. To "Boys Like Toys".

Nowa piosenka Blanki to taneczny, popowy kawałek, który znowu ma predyspozycje do podbicia stacji radiowych. Utwór napisali Stajkow, Andrzej Jaworski, Jeremi Sikorski i Kevin Mglej (prywatnie narzeczony Roxie Węgiel), a kolorowy teledysk, w którym Blanka tańczy z tancerkami, wyreżyserował Adam Romanowski.

Mimo że wokalistka w dalszym ciągu ma sporo hejterów, to w komentarzach po teledyskiem do "Boys Like Toys" Blanki dominują pozytywne opinie. "Ale ta piosenka wpada w ucho", "Refren znam już na pamięć", "Fajna piosenka, ładnie zaśpiewam", "Kocham", "Hit wakacji gwarantowany", "Super. Dobry kierunek nasza kochana Bejba obrała", "Ciągle śpiewam tę piosenkę, bardzo mi się podoba", "Mega" – piszą internauci.

"Fajna i zabawna piosenka. Bardzo lekka, ale bez jakiegoś głębokiego przekazu zapadającego na lata. Może to i dobrze – podsumował ktoś.

Blanka zdradziła, gdzie uczyła się śpiewać. Wystąpiła w pubie, w którym podobno zaczynała Lady Gaga

We wtorek Blanka była gościnią programu "Pytanie na Śniadanie", w którym opowiedziała o swoim american dream. Wokalistka spędziła bowiem kilka lat w Nowym Jorku.

– To był moment, w którym moje marzenia zaczęły się spełniać. To wszystko dzięki mojej mamie, która postanowiła, że jedziemy tam, żebym mogła się tam kształcić i tworzyć muzykę, uczyć się (...) Było czasami ciężko. Konkurencja jest ogromna, a presja niesamowita natomiast generalnie było super. Bardzo dużo mnie to nauczyło. Czułam, że dorosłam w tamtym momencie (...) Tam uczyłam się śpiewu i tańca od najlepszych. To był taki moment, w którym mogłam się oddać nauce tego, co kocham – mówiła Stajkow.

Zdradziła również, że często śpiewała w miejscach publicznych, chociażby w restauracji, w której miała zaczynać Lady Gaga.

– Mieszkałam wtedy z moją mamą w Nowym Jorku i ciągałam mamę po każdym open mic'u (tzw. otwartym mikrofonie", czyli wydarzeniu, podczas którego każdy może zaśpiewać – red.) po pubach, restauracjach gdzie artyści mogli się zaprezentować i tam stawiałam swoje pierwsze kroki. Jednym z nich był pub, który nazywa się 'Paul Colby's The Bitter End' – tam zaczynała też Lady Gaga. Dowiedziałam się o tym po moim występie – zdradziła.