Po latach powraca jeden z najsłynniejszych formatów paradokumentalnych. Wirtualne media donoszą, że to właśnie na którymś z kanałów Telewizji Polsat mają pojawić się niebawem kolejne odcinki "Pamiętników z wakacji". Ogłoszono nabór do castingów.

Kolejne zmiany w Polsacie po przyjściu Miszczaka. Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER

Wracają "Pamiętniki z wakacji"

Za produkcję odpowiedzialna będzie spółka Polot Media, która od 2021 r. należy do Grupy Polsat. Na facebookowym profilu przedsiębiorstwa pojawił się nowy wpis. "'Pamiętniki z wakacji' wracają ze zdwojoną siłą! – rozpoczęto publikację.

"Wiemy, że tęskniliście – a my jeszcze bardziej! Przed nami wspaniała wakacyjna przygoda, a gdzie lepiej taką przeżyć jak nie na planie w gorącej Hiszpanii? TAK!" – czytamy. W dalszej części ogłoszono start castingów do paradokumentu.

"Już dzisiaj rozpoczynamy poszukiwania naszych wakacyjnych bohaterów do nowych i jeszcze bardziej szalonych historii!" – podano i wymieniono wymagania, jaki powinien spełniać kandydat bądź kandydatka:

"Jeżeli masz doświadczenie aktorskie i chcesz przeżyć z Nami niezapomniane chwile, nie czekaj! Wysyłaj zgłoszenie od razu! Zapraszamy osoby dyspozycyjne i gotowe wyruszyć z Nami na 3 tygodniową przygodę na Wyspach Kanaryjskich. Dobrze słyszeliście, całe 3 tygodnie! Ale spokojnie... Nie martwcie się kosztami, bo zapewniamy loty, noclegi oraz pełne wyżywienie na miejscu! ALL INCLUSIVE. Od Was wymagamy tylko bycia sobą i dyspozycyjności na pełne 3 tygodnie zabawy na planie".

Nagrania do nowych odcinków mają być realizowane we wrześniu i październiku tego roku. Oznacza to więc, że serial na antenę trafić może najwcześniej dopiero późną jesienią lub w przyszłym roku. Serwis Wirtualnemedia.pl podaje, że "wciąż jednak nie wiadomo, który kanał Grupy Polsat Plus pokaże produkcję". "Pamiętniki z wakacji" to paradokument na niemieckiej licencji. Program wszedł do Polski jesienią 2011 roku. Kolejne sezony pokazano w 2012, 2013 i 2016 r. Widzowie mogli oglądać odcinki z udziałem Polaków, które były głównie kręcone na Wyspach Kanaryjskich.

Zmiany po przyjściu Miszczaka do Polsatu

Przypomnijmy, że to niejedyne zmiany w Polsacie, jakie ostatnio zaszły.

Edward Miszczak po 25 latach w TVN podjął decyzję, która dla niektórych była szokująca. Zdecydował się przejść do konkurencji, zastępując Ninę Terentiew. Choć o tej zmianie mówiło się już od kilku miesięcy, to formalnie nowy dyrektor programowy Polsatu rozpoczął pracę w połowie stycznia br. Jego pierwsze pomysły wzbudziły niemałe emocje. Spektakularne zmiany nastąpiły w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", skąd zwolniono znanych i lubianych jurorów: Katarzynę Skrzynecką i Michała Wiśniewskiego. Potem za Skrzynecką odszedł Piotr Gąsowski.

Kolejnym krokiem było zdjęcie z głównego kanału programu randkowego "Love Island. Wyspa Miłości". Format trafił na TV4 i cieszył się dużym zainteresowaniem widzów. Na przestrzeni ostatnich tygodni fani produkcji "Nasz nowy dom" także mogli doznać szoku. Podziękowano długoletniej prowadzącej.

"Po 10 latach współpracy, Katarzyna Dowbor żegna się z programem" – brzmiało oficjalne oświadczenie telewizji Polsat, nadesłane do naszej redakcji. Słowa podziękowania i wdzięczności skierował pod adresem gospodyni programu sam Miszczak.

"Dziękujemy Katarzynie Dowbor za ogromną wrażliwość, zaangażowanie, profesjonalizm i wkład, który wniosła w tworzenie naszego programu" – przekazał dyrektor programowy telewizji Polsat. Jakiś czas temu wyszło też na jaw, że następca Niny Terentiew ściągnął z ramówki "Taniec z Gwiazdami". Program został przeniesiony na wiosnę 2024 roku, a o kulisach tej decyzji poinformował Pudelek.