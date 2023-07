Nocne oświadczenie posłanki PiS. Zaskakująca reakcja po skandalu z udziałem syna

Syn Iwony Arent usłyszał zarzuty ws. brutalnego pobicia byłej dziewczyny. Początkowo olsztyńska posłanka PiS broniła go, tłumacząc między innymi, że ten "tylko" szarpnął kobietę za włosy i ją opluł. W nocy parlamentarzystka wydała oświadczenie, w którym poinformowała, że zawiesza aktywność polityczną.

Iwona Arent z PiS zawiesza aktywność polityczną. Jej syn usłyszał zarzuty Fot. Mateusz Przyborowski

Iwona Arent zawiesza aktywność polityczną. Jej syn usłyszał zarzuty

O swojej decyzji Iwona Arent poinformowała w oświadczeniu, które opublikowała w czwartek w nocy w mediach społecznościowych. Stało się to po tym, jak do sieci wyciekło nagranie z pobicia kobiety, w którym miał uczestniczyć jej syn.

"Informuję, że w związku z sytuacją rodzinną zdecydowałam o zawieszeniu mojej aktywności politycznej. Poświęcenie trudnym sprawom rodzinnym uniemożliwia mi prowadzenie działań społecznych i wymaga ode mnie skupienia się wyłącznie na roli matki" – napisała posłanka PiS.

"Jestem wstrząśnięta ostatnimi informacjami medialnymi. Wymagają one pełnego wyjaśnienia i w żaden sposób nie mogą być usprawiedliwione. Absolutnie żadna forma fizycznej czy psychicznej przemocy nie powinna mieć miejsca w stosunku do nikogo, szczególnie kobiety" – dodała.

W dalszej części przyznała, że "niepotrzebnie spekulowała na temat przebiegu zdarzenia, nie znając jego okoliczności, tym samym wprowadzając opinię publiczną w błąd". "Nawet matczyna troska tego nie tłumaczy. Za to przepraszam" – stwierdziła.

Syn posłanki PiS z Olsztyna miał pobić byłą dziewczynę

Przypomnijmy, 29-letni syn Iwony Arent został oskarżony o napaść na byłą partnerkę. Michał A., bo o nim mowa, miał pobić i skopać Paulinę C. Do zdarzenia doszło 24 czerwca w mieszkaniu przy alei Niepodległości w Olsztynie.

Po tym, jak ujawniono te doniesienia, w rozmowie z TVN24 posłanka PiS stwierdziła, że jej syn "tylko" szarpnął Paulinę za włosy i opluł. – On nie przyznaje się do pobicia. Twierdzi, że dokonała go ta druga osoba. Ta dziewczyna go okradła, więc spotkał się z nią i zażądał zwrotu pieniędzy. Poniosły go nerwy i szarpnął ją za włosy i opluł, ale nie uderzył – powiedziała.

Niedługo potem opublikowano nagranie z pobicia kobiety. Okazuje się, że syn posłanki nagrał atak na swoją byłą dziewczynę. "Zabij ją, zaj...!", "Nie możemy jej wypuścić", "Ty k..., sz**to!", "Wal ją, zaj... ją" – na nagraniu, do którego dotarł "Super Express", słyszymy, że w ten sposób Michał A. krzyczał, gdy jego wspólniczka Magdalena T. bestialsko katowała Paulinę C.

Sprawa trafiła prosto do Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, która obecnie gromadzi materiał dowodowy. W rozmowie z TVN24 jej rzecznik Daniel Brodowski wyjaśnił, że 27 czerwca, czyli trzy dni po zdarzeniu, syna Arent i jego koleżankę objęto dozorem policyjnym. Oboje otrzymali także zakaz zbliżania się i kontaktowania z Pauliną C. i usłyszeli zarzuty pobicia.

– Przedmiotowe postępowanie jest obecnie w fazie początkowej, trwa gromadzenie materiału dowodowego, realizowane są czynności procesowe – powiedział prokurator Daniel Brodowski.