"Zabij ją, zaj...!". Ujawniono, że syn posłanki PiS nagrał bestialski atak na Paulinę

Alan Wysocki

O kazuje się, że syn posłanki Prawa i Sprawiedliwości nagrał atak na swoją byłą dziewczynę Paulinę C. Iwona Arent w mediach przytoczyła relację syna, według której "tylko" szarpnął on ofiarę za włosy i opluł ją. Tymczasem na nagraniu słyszymy, jak krzyczy do swojej wspólniczki "zabij ją, zaj**!".