Sprzeczka w Sejmie. Rzecznik PiS nerwowo zareagował na pytanie o ministra

Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości ogłaszał sukces z powodu domniemanego konfliktu na opozycji wokół Senatu. Rafał Bochenek zapewniał o jedności prawicy, po czym okazało się, że ma problem z odpowiedzią na pytanie, kim jest minister, z którym wystąpił na konferencji prasowej.

Rzecznik PiS zapytany o ministra. Nagranie właśnie staje się hitem sieci. Fot. Paweł Wodzyński / East News ; Twitter / Patryk Michalski

Robert Biedroń zaszokował wyborców opozycji, mówiąc, ze rozmowy do Paktu Senackiego zostały zerwane. Co ciekawe, Dariusz Wieczorek z Lewicy w rozmowie z Dominiką Długosz miał temu zaprzeczyć.

Rafał Bochenek poszedł jednak za ciosem. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości zwołał konferencję prasową, na której zapewniał o jedności obozu prawicy.

– O tym, że chaos na opozycji trwa w najlepsze, świadczy dzisiejsza wypowiedź pana europosła Roberta Biedronia. To dalszy ciąg jednej wielkiej przepychanki na opozycji, bowiem nie potrafią dogadać się ani co do list, ani wspólnego programu – skrytykował.

Tymczasem obóz rządzący jest na tyle skonsolidowany i zjednoczony, że tworzący go politycy... nie wiedzą, kto, czym się zajmuje.

– Mówiliście, że jesteście tutaj razem. Mamy najliczniejszy rząd w najnowszej historii. Czym zajmuje się minister Włodzimierz Tomaszewski? – zapytał Bochenka dziennikarz Wirtualnej Polski.

Co zabawne, Tomaszewski był za plecami Bochenka. – Tak, pamiętam doskonale. Panie redaktorze, pan powiedział kłamstwo, które chciałem sprostować – zaczął. Dziennikarz cały czas ponawiał pytanie, jednak nie mógł doczekać się na odpowiedź.

Rafał Bochenek nie wiedział, czym zajmuje się minister w rządzie PiS?

– Kłamstwo z liczebnością. Podtekst pytania jest taki, że ministrowie nie mają się czym zajmować. Jest wiele nowych zadań, które są skutecznie realizowane na poziomie rządowym – kluczył, po czym wypalił: – A pan wie czym się zajmuje? W której komisji jestem?

Dopiero później Bochenek przypomniał sobie, kim jest osoba, z którą prowadził konferencję prasową, więc rzucił przez ramię do dziennikarza, że Tomaszewski zajmuje się "samorządem".

Wyjaśnijmy, że Włodzimierz Tomaszewski wszedł do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości. Od 2017 do 2021 roku należał do Porozumienia Jarosława Gowina. Razem z Adamem Bielanem założył Partię Republikańską.

W ramach umowy koalicyjnej z Jarosławem Kaczyńskim w czerwcu 2022 roku został ministrem bez teki, odpowiedzialnym za sprawy samorządu terytorialnego.