Kaczyński zaliczył dziwną wpadkę. Pocałował... sam siebie w rękę

redakcja naTemat

To był kolejny pracowity weekend dla Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS wziął między innymi udział w pikniku rodzinnym w Pułtusku. Kiedy polityk wyszedł do ludzi, by uścisnąć dłonie swoim zwolennikom, zaliczył niemałą wpadkę – pocałował... własną rękę. Kadry momentalnie obiegły sieć.