Wiemy, kto poprowadzi nowe show TVN. Tego nazwiska nikt się nie spodziewał

W jesiennej ramówce telewizji TVN pojawi się nowy program. Na początku 2024 roku widzowie będą mogli zobaczyć "The Traitors", format, który cieszy się ogromną popularnością za granicą. Wiadomo, kto poprowadzi show.

Nowe show na antenie TVN. "The Traitors" poprowadzi Wedzikowska Fot. instagram.com / @tvn.pl

Kilka tygodni temu stacja TVN poinformowała o zakupie praw do popularnego na całym świecie formatu "The Traitors". Od jakiegoś czasu w mediach spekulowano na temat, kto zostanie gospodynią nowego show stacji. Jednym z najczęściej wskazywanych nazwisk była Agnieszka Woźniak-Starak, która niedawno pożegnała się z "Dzień Dobry TVN". Mówiono również o Katarzynie Dowbor, z którą niedawno telewizja Polsat zakończyła współpracę przy produkcji programu "Nasz Nowy Dom".

Jednak jak się okazało, żadna z nich nie wystąpi w roli gospodyni. Nowy program telewizji TVN poprowadzi Malwina Wędzikowska. Na czym opiera się formuła programu? Większości jest dobrze znana i opiera się na grze "Mafia".

"Uczestnicy potajemnie dzielą się na 'lojalnych' i 'zdrajców'. Ich misją jest ukończenie serii wyzwań, a tym samym zdobycie nagrody pieniężnej. Zadaniem tytułowych zdrajców jest wyeliminowanie 'lojalnych'. Natomiast Ci zrobią wszystko, żeby jako pierwsi zdemaskować swoich przeciwników, a przede wszystkim – ochronić siebie" – podaje stacja w notatce prasowej.

Malwina Wędzikowska, zwyciężczyni castingu na gospodynię formatu, przez jakiś była związana ze stacją TTV. Wówczas była ekspertką w programie "Druga Twarz". Nie jest tajemnicą, że przez lata pracowała także przy programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" czy "The Voice of Poland", tworząc fascynujące kostiumy. Śmiało można powiedzieć, że współpracowała już z wszystkimi stacjami. Jak donosi portal plotek.pl Malwina Wędzikowska świetnie poradziła sobie na castingu.

"Podczas castingu sprawdziliśmy kilka osób. Malwina doskonale poradziła sobie na zdjęciach próbnych. Przede wszystkim czuje klimat programu, jest w tym naturalna. Wiedziała też, jak powinna rozmawiać z uczestnikami, jakie pytania im zadać" – zdradziła osoba z produkcji.