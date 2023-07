To dla niej Skiba wziął rozwód po ponad 30 latach małżeństwa. Kim jest jego nowa ukochana?

Krzysztof Skiba w marcu tego roku zakończył ponad 30-letnie małżeństwo z Renatą Skibą. Teraz szykuje się do kolejnego ślubu – z o wiele młodszą partnerką Karoliną Kempińską. Ich związek od miesięcy elektryzuje internautów.

Krzysztof Skiba i Karolina Kempińska. Wkrótce będą małżeństwem Fot. /www.instagram.com/karokempi

59-letni Krzysztof Skiba to popularny polski muzyk, satyryk i felietonista, który w ostatnich miesiącach często gościł również w nagłówkach medialnych. Wszystko za sprawą nowego związku. W grudniu zeszłego roku ogłosił, że jest w separacji z ówczesną żoną i spotyka się z młodszą o 26 lat Karoliną Kempińską.

– Plotkarskie media zrobiły z naszego związku sensację, ponieważ Karolina jest modelką, jest ładna i dużo młodsza ode mnie. U nas ciągle dominuje taki stereotyp, że jak modelka, to pewnie głupia, a Karolina jest wykształconą osobą, po studiach, mówi biegle trzema językami. I połączyła nas miłość. Najpierw było koleżeństwo, potem przyjaźń, a potem miłość – mówił w rozmowie z "Gazetą Wyborczą Trójmiasto".

Kim jest Karolina Kempińska? Przyszła żona Skiby pracuje w firmie informatycznej

33-letniej Karolinie Kempińskiej zarzucono, że jest utrzymanką i ze Skibą jest tylko dla pieniędzy i rozgłosu. Prawda jak zwykle okazała się inna. Zarówno, jeśli chodzi o jej zawód, jak i uczucie łączące ją z muzykiem.

"Na co dzień pracuję w firmie informatycznej, fotomodelingiem tylko dorabiam, sama od zawsze na siebie zarabiam, nigdy nie chciałam być niczyją utrzymanką i nie jestem (...) Myślę, że nie ma nic bardziej 'czystego', niż uczucie wywodząca się z pięknej przyjaźni i dbania o drugą osobę. (…) Kto, podchodząc pod sześćdziesiątkę, zmienia całe swoje wygodne i uporządkowane życie? Do takiej sytuacji dochodzi tylko w obliczu wielkiej miłości" – napisała na Instagramie, gdzie obserwuje ją 54 tysiące osób i często chwali się zdjęciami ze swoim partnerem.

Karolina Kempińska skończyła pedagogikę animacyjną i pedagogikę resocjalizacyjną na Uniwersytecie Łódzkim, zdobywając stopień magistra. Od 8 lat jest wegetarianką i aktywistką na rzecz zwierząt – wspiera schroniska oraz akcje adopcyjne. Big Cyca słuchała na długo przed związkiem ze Skibą, a teraz wybiera się z zespołem również w trasy koncertowe.

– Najbardziej lubiłam pierwsze płyty. W młodości byłam punkówą i nadal jest mi to bardzo bliskie. Pochodzę z Łodzi, która ma spore tradycje awangardowe i jest zagłębiem sztuki alternatywnej. Zawsze kontestowałam rzeczywistość. Również w tym aspekcie jesteśmy z Krzysiem do siebie podobni – przyznała portalowi Cozatydzien.tvn.pl.

Media piszą nieoficjalnie, że zakochani mieszkają w Zgierzu, ale często można ich spotkać wspólnie w Łodzi, gdzie zresztą Skiba studiował i zaczynał swoją przygodę z Big Cycem. Planują skromny ślub, który ma się odbyć jeszcze tego lata, a udzieli go im prezydentka Łodzi Hanna Zdanowska.

– Wszystko już jest przygotowane. Lista gości jest zamknięta. Karolina dograła sprawę dekoracji. Mam nadzieję, że będzie to pamiętny dzień w naszym życiu – mówił Skiba w rozmowie z "Pomponikiem". Co ciekawe, media nie dostały zaproszenia na ślub, a para wynajęła ochronę, by nikt nie zakłócił im tej uroczystości.

Krzysztof Skiba rozwiódł się po 34-latach małżeństwa z poprzednią ukochaną Renatą

W tym roku Skiba zakończył swoje długoletnie małżeństwo z lektorką łaciny i greki na Uniwersytecie Gdańskim, Renatą. Mają dwóch synów, 36-letniego Tymoteusza i 26-letniego Tytusa, który występuje w punkowym zespole Danziger.

– Moje dotychczasowe małżeństwo legło w gruzach. Z Renatą to także była wielka miłość, ale po 34 latach coś się wypaliło. Mamy dwóch dorosłych synów. Zabezpieczyłem finansowo rodzinę, właściwie zostawiłem w Gdańsku cały majątek. Żonie zostawiłem spory dom, zabrałem tylko samochód, który jest mi potrzebny do pracy, i dwie walizki – mówił w wywiadzie lider zespołu Big Cyc.

W marcu 2023 roku oficjalnie zakończyli swoje małżeństwo. Uzyskali rozwód w Sądzie Okręgowym w Gdańsku za porozumieniem stron i bez orzekania o winie.